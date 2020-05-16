«Татарская поэзия — поэзия солдатская»

Так охарактеризовал татарских писателей русский поэт-фронтовик Алексей Сурков. И это не образное выражение: в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны сражались практически все литераторы Татарстана— сто двадцать три человека, большинство которых составляли поэты.

Великая Отечественная война останется в истории как время величайшего патриотического подъема миллионов людей разных возрастов и разных национальностей.

Таким примером высочайшего патриотизма являлась в те годы деятельность писателей и поэтов Татарстана.

Все национальные литературные сообщества Советского Союза понесли потери в этой страшной войне, но жертва татарской литературы была самой большой, утверждает сайт Национальной библиотеки РТ.

Творческие люди, им пришлось взять в руки оружие, встав на защиту своей Родины.

« Они боролись с врагом и пером, и оружием, в самом пекле — на фронте. Виднейшие представители татарской литературы — Муса Джалиль, Фатих Карим, Шараф Мударрис, Гали Хузи, Ахмед Файзи, Сибгат Хаким, Махмуд Максуд, Мухаммед Садри, Абдулла Алиш, Адель Кутуй, Hyp Баян — один за другим надевали военную форму. В те суровые времена закрывались целые редакции, на дверях которых можно было прочесть единственную надпись: «Все ушли на фронт».

Далеко не всем из них суждено было вернуться домой. На фронтах войны погибли более половины татарских писателей, беззаветно преданных Родине, приблизивших победу ценой своей жизни»,- рассказали в Национальной библиотеки Татарстана.

Союз писателей Татарстана к началу войны насчитывал в своем составе 50 писателей. Из них около сорока ушли на фронт. В 1943 году руководитель Союза писателей СССР Александр Фадеев, узнав об этом, выразил свою серьезную озабоченность и предложил предпринять меры, чтобы вернуть хотя бы некоторых из них обратно в тыл. Но ни один из татарских писателей не принял этого предложения. В результате на фронтах погибли более половины татарских писателей — 31 человек. В их числе: М. Джалиль, Ф. Карим, А. Кутуй, А Алиш, Н. Баян, Р. Ильяс, М. Аблеев, В Мифтахов, К. Басыров, М. Гаязов, X. Рахман, Р. Саттар, Д. Фатхи, А. Камал и др.

По словам главного редактора «Моей Книги памяти» Анатолия Иванова, в 1941 году из Татарстана ушли на фронт 53 писателя, поэта и журналиста.

Русский поэт-фронтовик Алексей Сурков, хорошо знавший татарских писателей, сказал, что «татарская поэзия — поэзия солдатская».

В боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны сражались почти все литераторы Татарстана того времени — сто двадцать три человека, большинство из них — поэты.

Самый старший из писателей-воинов был 1896 года рождения, а самый молодой — 1927-го. Они воевали на всех фронтах войны. Могилы погибших писателей рассыпаны почти по всей Европе. Несколько татарских писателей оставили подписи на стенах Рейхстага. Писатели Татарстана участвовали в самых важных битвах Великой Отечественной войны, в том числе, Сталинградской и Курской.

Татарская поэзия военных и послевоенных времён воспевала солдатский дух советского народа, вставшего на защиту своей свободы.

Давайте помнить их всех — тех, кто защищал нашу Родину. Часто – ценою своей жизни. И кто оставил нам прекрасные стихи.

idel-tat.ru