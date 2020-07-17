Татарская школа «Нур» в Альметьевске получила свидетельство о государственной аккредитации

На днях татарская школа «Нур» — ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком обучения «Нур» (Свет) г. Альметьевска» — успешно прошла процедуру аккредитации и получила свидетельство о государственной аккредитации. Напомним, школа «Нур», учредителем которой является Духовное управление мусульман Республики Татарстан, ведет обучение на татарском языке.

Школа открылась в 2018 году стараниями Альметьевского мухтасибата ДУМ РТ и благодаря помощи спонсоров. Учреждение имеет лицензию, выданную Министерством образования и науки Республики Татарстан. Кроме того, на днях школа успешно прошла аккредитационную экспертизу этого ведомства, в ходе которой была проведена оценка качества обучения и воспитания в школе.

В условиях пандемии процедура аккредитации прошла в дистанционном формате. Эксперты проверили все документы (учебные планы, учебные программы и пр.) учебного заведения на официальном сайте. Получение свидетельства о государственной аттестации дает право школе «Нур» выдавать своим выпускникам аттестат. Этим документом подтверждается также и надлежащее качество обучения и воспитания в учебном заведении.

В настоящее время в татарской школе «Нур» обучаются 36 детей. Занятия здесь ведутся на русском и татарском языках. По программе преподаются татарский, русский, английский и арабский языки. Мальчики и девочки обучаются в отдельных классах.

Татарская школа «Нур» учреждена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Здесь работают 2 учителя начальных классов, 1 воспитатель и 2 устаза по основам ислама. Основные предметы дети осваивают до полуденного намаза, а после, по дополнительной программе образования и внеклассным мероприятиям изучают уроки по основам религии. Ученики своевременно совершают намаз. Дети заняты в школе с 08:00 до 16:00 часов.

Внутреннее убранство здания украшено татарскими орнаментами. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. В 2020/2021 учебном году планируется завершение обустройства спортзала школы.

Татарская школа «Нур» в Альметьевске – не первый опыт ДУМ РТ. С 2018 года в селе Бурбаш Балтасинского района действует мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм». В пансионате созданы все условия для проживания и подготовки занятий, отдыха и занятий спортом. Одноэтажное здание общей площадью 750 квадратных метров состоит из следующих помещений: спальни, компьютерный класс, читальный зал, комната для намаза, душевая, столовая, медицинский кабинет, а также спортивная площадка. Пансионат оборудован новой мебелью и пособиями. Рядом со зданием находится мечеть и средняя школа.

Кроме того, 1 сентября 2020 года в Елабуге откроется средняя общеобразовательная частная школа «Ихсан». Приоритетами школы будут: раздельное обучение юношей и девушек, халяльное питание три раза в день, изучение татарского языка, воспитание в национальных традициях, полилингвальное направление, использование интерактивных методов в обучении, наблюдение за территорией школы, продленный режим дня, программа дополнительного образования и проведение внеклассных мероприятий.

2020 год Духовное управление мусульман Татарстана объявило Годом родного языка. В связи с этим, этой осенью курсы татарского языка по методике «Без — татарлар» стартуют в 100 мечетях Татарстана. В этом году курсы прошли в 20 мечетях, их успешно окончили более 400 человек.

dumrt.ru