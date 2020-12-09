Татарские переводы смыслов Куръана от ДУМ РТ презентовали хазратам ДУМ АЧР в Омске

9 декабря в г.Омске прошла официальная презентация издания перевода смыслов Куръана на татарском языке “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, выпущенного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Для проведения презентации по приглашению муфтия, председателя Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигуллы хазрата Аширова в г. Омск прибыла официальная делегация ДУМ РТ во главе с главным казыем Республики Татарстан Джалилем хазратом Фазлыевым. Презентация издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, снискавшего широкое признание среди татарских богословов и татарской общественности России, прошла в рамках V Отчетно-выборного Съезда (Курултая) Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Азиатской части России.

Презентацию провел Джалиль хазрат Фазлыев. Участникам Съезда он рассказал об особенностях фундаментального труда на татарском языке, его значении в жизни татарского народа и сохранении национально-религиозного самосознания среди татар и татарско-мусульманских традиций. Хазраты и руководители мусульманских организаций, осуществляющие свою религиозную деятельность в составе ДУМ АЧР, высоко оценили издание и старания ДУМ РТ в области сохранения татарско-мусульманской идентичности и традиций.

Отдельное внимание участников презентации Джалиль хазрат Фазлыев обратил на вопросы сохранения татарско-мусульманской идентичности и роли мечетей в этом деле. Он призвал татарских хазратов, осуществляющих свою религиозную деятельностью далеко за пределами Татарстана, вести разъяснительную работу среди татар-соотечественников с призывом беречь и изучать родной язык и рассказал о взаимосвязи сохранения татарских традиций и ценностей ислама. Джалиль хазрат подчеркнул, что в связи с наступающей Всероссийской переписью населения, вопрос воспитания национально-религиозного самосознания среди татар становится еще более актуальным и обратился к единоверцам с просьбой создавать и поддерживать в мечетях татароязычную среду.

Издание “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” впервые было успешно представлено публике в Москве в октябре 2019 года на площадке Полномочного Представительства Республики Татарстан в Москве. Богословский труд, который был презентован сегодня в г.Омск, является его обновленной версией, которая переиздана в 2020 году в качестве специального тиража по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина для бесплатной раздачи в российских регионах с компактным проживанием татар в рамках Года родного языка. Общий тираж специального выпуска издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» составляет 40 000 экземпляров. Ранее они уже были направлены в Духовные управления мусульман Республики Башкортостан, Азиатской части России, Ивановской, Саратовской, Омской, Иркутской областей, Республики Коми, Омска, Ханты-Мансийска. Книги были адресованы и Центральному Духовному управлению мусульман России, Духовному управлению мусульман РФ и Духовному собранию мусульман России. «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» также получили в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, издания были переданы в руки делегатов Национального Собрания (Милләт җыены), которое прошло 29 августа в Казани в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР. Раздача книг в регионах продолжается. Теперь познакомиться с современным татароязычным богословским трудом, который завоевал широкую популярность не только в Татарстане, но и за его пределами, смогли и татары города Омска. Примечательно, что обновленное издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” начинается со слов обращения Камиля хазрата Самигуллина к единоверцам-соотечественникам с призывом изучать, беречь и развивать родной язык и культуру.

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