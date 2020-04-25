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Татарские поэты и артисты проведут онлайн-вечер «Влюбленные годы: лирика»

Татарские поэты и артисты проведут онлайн-вечер «Влюбленные годы: лирика»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.04.2020 0 5

Сегодня, 25 апреля, молодежное творческое объединение «Калеб» и Дом татарской книги проведут онлайн поэтический вечер «Влюбленные годы: лирика».

Событие будет посвящено таким значимым датам, как день рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, День поэзии и День родного языка. Оно пройдет в рамках акции Bergə («Вместе»).

Участниками вечера станут 23 поэта и пять актеров, представляющих Казань, другие города и районы Татарстана, иные регионы России, Германию, Турцию. Ведущими станут такие известные авторы, как Йолдыз Миннуллина и Луиза Янсуар.

«В это непростое время, когда мы вынуждены находиться на самоизоляции, какой прок говорить о любви, возможно, возникнет такой вопрос. А ответ прост: в самые беспросветные времена только любовь объединяла людей и спасала», – объяснили организаторы проекта, напомнив, что поэзия на татарском языке всегда носила лирический характер.

Вечер продлится с 19.00 до 20.30. Подключиться к эфиру можно будет на следующих аккаунтах:

tatar-inform.ru

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