Татарские поэты и артисты проведут онлайн-вечер «Влюбленные годы: лирика»

Сегодня, 25 апреля, молодежное творческое объединение «Калеб» и Дом татарской книги проведут онлайн поэтический вечер «Влюбленные годы: лирика».
Событие будет посвящено таким значимым датам, как день рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, День поэзии и День родного языка. Оно пройдет в рамках акции Bergə («Вместе»).
Участниками вечера станут 23 поэта и пять актеров, представляющих Казань, другие города и районы Татарстана, иные регионы России, Германию, Турцию. Ведущими станут такие известные авторы, как Йолдыз Миннуллина и Луиза Янсуар.
«В это непростое время, когда мы вынуждены находиться на самоизоляции, какой прок говорить о любви, возможно, возникнет такой вопрос. А ответ прост: в самые беспросветные времена только любовь объединяла людей и спасала», – объяснили организаторы проекта, напомнив, что поэзия на татарском языке всегда носила лирический характер.
Вечер продлится с 19.00 до 20.30. Подключиться к эфиру можно будет на следующих аккаунтах:
- https://www.instagram.com/kalebtatar/
- https://www.instagram.com/tatar_kitabi_yorti/
- https://vk.com/kalebtatar
- https://vk.com/tatbookhouse.