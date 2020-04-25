Татарские поэты и артисты проведут онлайн-вечер «Влюбленные годы: лирика»

«В это непростое время, когда мы вынуждены находиться на самоизоляции, какой прок говорить о любви, возможно, возникнет такой вопрос. А ответ прост: в самые беспросветные времена только любовь объединяла людей и спасала», – объяснили организаторы проекта, напомнив, что поэзия на татарском языке всегда носила лирический характер.