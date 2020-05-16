Татарский чак-чак признан объектом нематериального наследия Литвы

Татарское национальное блюдо чак-чак внесли в список нематериального культурного наследия Литвы. Вручение соответствующего сертификата, которое должно было пройти в торжественной обстановке в Ратуше Вильнюса, перенесли на неопределенное время в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В октябре прошлого года Литовский Сейм (парламент страны) принял решение объявить 2021-й Годом истории и культуры литовских татар. «Татары оставили значительный след в истории Литвы, участвовали во всех войнах и восстаниях, боролись за свободу и независимость Литвы. Литовская татарская община внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, истории и культуры, связала свою жизнь с Литвой и является частью ее истории», — подчеркивается в резолюции парламента страны. По сообщению пресс-службы Сейма, в 2021-м исполнится 700 лет с момента заключения союза великого князя литовского Гедиминаса с татарами. Год культуры татар решено приурочить именно к этой дате.

Весной прошлого года висагинский Сабантуй был включен в список нематериального культурного наследия Литвы. Между тем первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев долгие годы не может добиться того, чтобы татарский Сабантуй был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку Россия отказывается ратифицировать соответствующую конвенцию.

На сегодняшний день в Литве проживают около 3 тыс. татар. Литовские татары — это уникальная этническая группа татар, которая впервые поселилась в Великом княжестве Литовском еще 600, а по некоторым данным, 700 лет назад. Синонимичен с термином «литовские татары» термин «польские татары», или вариант «польско-литовские татары», но у всех них есть обобщенное название «липкинские татары». Они компактно расселились в XIII–XIV вв.еках на нынешних территориях Литвы, Беларуси, Польши и Прибалтики. Отдельные их представители проживают также в США, Латвии, Молдавии, на Украине, в России и других странах. В современной Литве татары компактно проживают в Вильнюсском и Алитусском районах, разрозненно — по всей стране. В Литве действует союз общин татар (Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga). Здесь, в отличие от других стран, представители первой и второй волны эмиграции тесно общаются друг с другом, проводят совместные праздники.