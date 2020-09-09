Татарский драматический театр открыл в Набережных Челнах Рустам Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия Набережночелнинского государственного татарского драматического театра им. Аяза Гилязова. Руководитель республики назвал театр центром, определяющим весь литературно-культурный облик Набережных Челнов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов поздравил труппу театра с важным событием и пожелал новых творческих успехов и процветания», — сказала она.

Набережночелнинский театр — один из самых молодых театральных коллективов Татарстана. Творческий путь театра начался в 1990 году спектаклем Рабита Батуллы «Возвратится бабочкой душа» («Күбәләк булып җаның кайтыр»). В коллективе 79 человек, театральную труппу составляют 29 артистов.

К 30-летнему юбилею театра коллектив получил не только обновленное здание, но и новое имя. Набережночелнинскому государственному татарскому драматическому театру присвоено имя выдающегося татарского писателя, драматурга Аяза Гилязова.

Обновленное здание театра разделено на несколько функциональных зон, удобных для зрителей и артистов. Здание спроектировано с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья: здесь есть пандусы, пассажирский лифт, оборудованные туалеты и гардероб, в зрительном зале предусмотрены специальные места для зрителей в креслах-колясках и их спутников.

Театр — традиционный участник международного фестиваля тюркских народов «Науруз», Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло», Республиканского театрального фестиваля им. К. Тинчурина и других.

tatar-inform.ru