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Татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» отметил свою годовщину

Татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» отметил свою годовщину

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.02.2020 0 13

В минувшее воскресенье, в Доме национальностей прошел юбилейный концерт татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» г. Санкт-Петербурга. Концерт состоялся при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и был приурочен к 100-летию Татарской АССР и годовщине коллектива.

В программу юбилейного концерта были включены народные песни, пляски, шутки, игры.

Татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» начал свою творческую деятельность в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что ансамбль сравнительно молодой, на его счету уже есть выступления на значимых площадках города Санкт-Петербурга. Целью ТФА «Акчарлак» является сохранение национальных ценностей и приобщение общественности к татарскому фольклору, татарской песни, татарской культуре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

tatspb.tatarstan.ru

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