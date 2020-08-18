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Татарский культурный центр Магнитогорска посетил Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар

Татарский культурный центр Магнитогорска посетил Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.08.2020 Комментарии к записи Татарский культурный центр Магнитогорска посетил Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар отключены 8

В рамках рабочей поездки в г. Магнитогорск заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с Татарским культурным центром города.

Напомним, в результате рабочей поездки Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 1 октября 2018 года в г. Магнитогорск Магнитогорская городская общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы» получила здание, площадью более 100 кв2, для организации «Татарского центра культуры и истории».

В Центре предполагается проведение планомерной работы по изучению татарского языка через уроки в воскресной школе, а также планируется создание музейной экспозиции, проведение встреч с деятелями культуры, искусства, науки; открытие читального зала, создание библиотечного фонда, который будет включать в себя художественную и научную литературу на татарском и русском языках татарских авторов, периодические издания (газеты и журналы).
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