Татарский язык прозвучит на каждой сцене

Власти Татарстана решили расширить обязательное применение татарского языка как второго государственного в регионе. Согласно новому положению правительства, он будет использоваться при проведении различных культурно-массовых мероприятий наравне с русским языком. Постановление об этом в конце 2019 года подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Языковое обеспечение культурно-творческих мероприятий должно соотноситься «с художественными, творческими задачами в соответствии с видами и жанрами экспонируемого искусства», говорится в тексте документа. При этом на двух государственных языках должно быть вступительное слово лектора и комментарии ведущего. Официальный язык мероприятий с участием делегаций и почетных гостей из других регионов России и стран зарубежья могут определять непосредственно организаторы. Также положением предусмотрено использование других языков «в случае проведения культурно-массовых мероприятий в местах компактного проживания представителей народов, населяющих Республику Татарстан».

В прошлом году заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев призвал распространить действие регионального закона о госязыках на музыкальное оформление в общественных пространствах, чтобы в парках исполнялись как русские, так и татарские песни.

Новая редакция положения об использовании государственных языков на культурно-массовых мероприятиях должна обеспечить предусмотренное законодательством равноправие русского и татарского, заявил заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Он подчеркнул, что в оформлении баннеров и афиш фактически отсутствует татарский язык, а сами мероприятия ведутся преимущественно на русском языке. «Учреждения объясняли эту практику тем, что нормативными документами разрешается использовать только русский язык. Новое положение правительства должно способствовать паритетному использованию двух языков», — отметил Файзрахманов.

Кирилл Антонов

kommersant.ru