Татарское книжное издательство приглашает в свою онлайн-библиотеку

Татарское книжное издательство приглашает в свою онлайн-библиотеку. Здесь можно бесплатно послушать аудиокниги в разделе «Аудиокниги» и почитать любимые произведения татарских авторов в разделе «Библиотека».

Самые известные произведения татарских писателей и поэтов озвучиваются «золотыми» голосами чтецов, в числе которых признанные артисты театров им.Г.Камала и им.Тинчурина, дикторы радио и телевидения.

Понравившуюся аудиокнигу можно скачать на любой носитель.

Также на сайте Татарского книжного издательства большой выбор детских сказок.

Здесь вы можете послушать и почитать произведения Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Гаделя Кутуя, Амирхана Еники, Каюма Насыри, Галимжана Ибрагимова и многих других известных писателей.

tatmsk.tatarstan.ru