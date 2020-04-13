Татарстан занял второе место среди регионов РФ по эффективности борьбы с Covid-19

«На сегодняшний день в регионе приостановлена деятельность как торговых комплексов и магазинов площадью более 100 кв. метров, так и деятельность системообразующих предприятий в сфере торговли. При этом ограничительные мероприятия не касаются работы аптек, аптечных складов, а также магазинов, продающих продукты питания. Необходимо отметить, что в регионе действует система SMS-пропусков», – говорится в материалах исследования.