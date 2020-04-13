Татарстан занял второе место среди регионов РФ по эффективности борьбы с Covid-19

Татарстан занял второе место после Москвы в топе-10 регионов России, где принимаются самые эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в материалах Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«На сегодняшний день в регионе приостановлена деятельность как торговых комплексов и магазинов площадью более 100 кв. метров, так и деятельность системообразующих предприятий в сфере торговли. При этом ограничительные мероприятия не касаются работы аптек, аптечных складов, а также магазинов, продающих продукты питания. Необходимо отметить, что в регионе действует система SMS-пропусков», – говорится в материалах исследования.
Кроме того, на фоне продления режима самоизоляции Президент РТ Рустам Минниханов распорядился обеспечить школьников выпускных классов из многодетных нуждающихся семей планшетами, чтобы они могли качественно готовиться к выпускным экзаменам в режиме дистанционного обучения.
«Говоря о мерах поддержки медперсонала, сообщается, что “Татнефть“ будет бесплатно заправлять топливом машины скорой помощи», – также сказано в материалах исследования.
Третье место в рейтинге заняла Тюменская область.