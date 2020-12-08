Татарстанские продукты стали победителями конкурса «Вкусы России»

В Москве прошла церемония подведения итогов первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства России. Перспективность и потенциал брендов по 7 номинациям определяла экспертная конкурсная комиссия, а победителей в номинации «Нас выбирают» определяли все жители России в голосовании, проходившем с 19 ноября по 2 декабря 2020 года. В опросе приняли участие более миллиона человек!

Татарстан был отмечен, как один из наиболее активных участников конкурса. Минсельхозпродом РТ на конкурс было заявлено 22 бренда. Победителем (1 место) в номинации «Вкусное рядом» стал Татарский вяленый гусь , а Казанский чак-чак стал лидером (2 место) в номинации «Попробуй, полюбишь».

Минсельхоз России планирует сделать конкурс «Вкусы России» ежегодным. И возможно более активная поддержка татарстанцев в следующем году поможет нашим самым вкусным продуктам одержать победу и в народном голосовании.

«Участие в конкурсе дает его участникам не только репутационные преимущества. Для победителей будет реализован комплекс мер для продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и самое главное — с качественными российскими продуктами», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на церемонии определения победителей.

По его словам, «победа в данном случае — это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической эффективности сельхозпроизводителей».

Как заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в конкурсе приняли участие производители из 79 регионов. «Надеюсь, что в следующем году к нему присоединятся все регионы», — сказала она.

По ее словам, было представлено 508 брендов — как хорошо всем известных, так и тех, о которых узнали в рамках народного голосования. В голосовании приняло участие более 1 млн человек. По итогам конкурса были названы 24 победителя в 8 номинациях. Это 24 вкуса, которыми может гордиться Россия.

Минсельхоз РФ, организовавший в этом году первый конкурс региональных брендов «Вкусы России», намерен реализовать комплекс мер по продвижению брендов, ставших его победителями.