Татарстанским журналистам представили флаг 100-летия ТАССР, который объездил все федеральные округа России. Как известно, в ходе встреч с соотечественниками в регионах России каждый субъект прикрепил к данному флагу свой символический знак — нашивку с изображением своего герба. Все встречи были организованы в формате большого праздника для соотечественников.

Сегодня в здании Всемирного конгресса татар состоялась пресс-конференция с участием заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Встречи, проведенные в федеральных округах, стали одной из тем общения с журналистами.

Василь Шайхразиев отметил, что встречи с соотечественниками проходят ежегодно. Это является одним из мероприятий, объединяющим татар, проживающих вдали от Татарстана. Первым делом председатель Национального совета представил журналистам фильм. В трехминутном видео отражены все поездки председателя Национального совета по регионам. Встреча, начавшаяся в Дальневосточном федеральном округе, завершилась в Башкортостане.

В связи со 100-летием ТАССР оргкомитет принял решение пронести флаг по всем субъектам России. Все регионы прикрепили к флагу нашивки с собственными гербами. Теперь осталась только Москва. После победы над короновирусом мы доберемся и до Москвы. Далее флаг проследует по Татарстану, рассказал Василь Шайхразиев.

Напомним, что поездки начались в январе с Республики Бурятия. Затем через Хабаровск и Владивосток отправились в Находку. После этого встречи прошли в Уральском федеральном округе — в Нижневартовске. Затем председателя Национального совета приняли в Кузбассе — встречи были организованы в Кемерово и Прокопьевске. Встреча в Центральном федеральном округе состоялась в Костроме. После Костромы настала очередь Калининграда. Местом встречи в Приволжском федеральном округе стал Оренбург. Из Оренбурга отправились в Краснодар. Последняя встреча прошла в Башкортостане.

Василь Шайхразиев рассказал о каждой из этих поездок. Он отметил, что в каждом регионе проводятся встречи с представителями власти, на местах решаются проблемы наших соотечественников. В ходе каждой поездки были возложены цветы к памятникам великих соотечественников, совершались молитвы, отметил Василь Шайхразиев. Также Василь Шайхразиев встретился и с ветеранами, внесшими свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Видеоролики о ветеранах были представлены и журналистам.

Для справки: на флаг 100-летия ТАССР свои нашивки прикрепили 68 регионов России и Республика Беларусь.