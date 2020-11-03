Татарстанцев приглашают на экскурсию по новому зданию Набережночелнинского татарского театра имени Аяза Гилязова

К 30-летнему юбилею коллектив получил не только обновленное здание, но и новое имя. Театру присвоено имя выдающегося татарского писателя Аяза Гилязова.

Изнутри здание разделено на несколько зон, удобных для зрителей и артистов, спроектировано с учётом потребностей посетителей.

Экскурсии по обновленному театру пройдут 4 и 6 ноября по предварительной регистрации в 11 и 18 часов. Экскурсии проходят в группах по 25 человек. С обновленным театром познакомят художественный руководитель Олег Киньзягулов и актёры театра.

Записаться на экскурсию можно по ссылке: https://naberezhnochelninskiy-gos.timepad.ru/event/1470921/

mincult.tatarstan.ru