Татары Азербайджана почтили память известного композитора Мусы Мирзоева

26 января, в день рождения известного композитора Мусы Мирзоева, представители Общественного объединения “Татарстан” почтили память выдающегося деятеля искусств и возложили цветы к его могиле.

Народный артист Азербайджана Муса Мирзоев, будучи учеником Кара Караева, является одним из ярких представителей азербайджанской композиторской школы, достойным продолжателем творческих традиций, которые были заложены великим Узеиром Гаджибековым. Сочинения Мусы Мирзоева исполнялись во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, а его тесные творческие контакты сближали его с такими композиторами, как Родион Щедрин, Борис Чайковский, Георгий Свиридов и др. Но особые узы дружбы связывали его с известным татарским композитором Рустемом Яхиным. Он посвятил азербайджанскому коллеге замечательный «Вальс-экспромт», который Муса Мирзоев часто и с большим чувством исполнял.

Воспоминаниями о кавалере орденов “Шохрат” и “Шараф” Мусе Мирзоеве поделилась заслуженный работник культуры Азербайджана Нурия Мансурова.

“Муса Мирзоев для меня великий человек. Он автор множества произведений, среди которых вокально-симфонический цикл “Персидские мотивы”, написанный на стихи Сергея Есенина.

Муса Мирзоев вошел в историю национальной музыкальной культуры как композитор, в творчестве которого присутствуют почти все музыкальные жанры. Он объездил весь бывший Советский Союз и побывал с концертами во многих странах мира”, – говорит Нурия Мансурова.

Она подчеркивает, что особое место в его жизни и творчестве занимала дружба с известным татарским композитором Рустемом Яхиным.

“Они познакомились на одном из фестивалей-конкурсов композиторов-пианистов. Ведь не всякий композитор может сыграть свое произведение, а они оба могли. Рустем Яхин был на 12 лет старше своего друга, поэтому Муса муаллим называл его своим старшим братом.

Рустем Яхин часто приглашал своего коллегу выступить с концертами в Татарстане. Муса Мирзоев аккомпанировал заслуженным и народным артистам Татарстана, среди которых Люция Хасанова, Венера Ганиева, Зиля Сингатуллина и др.

Не многие знают, что Муса Мирзоев является одним из соавторов национального гимна Татарстана.

Рустем Яхин в последние годы жизни поручил Мусе Мирзоеву в Азербайджане сделать рукописью сборник его произведений. Муса муаллим писал ночами произведения своего друга. Потом материалы передали в Москву, но они, к сожалению, были затеряны”, – рассказывает Нурия Мансурова.

Она вспоминает, что в 1993 году именно Муса Мирзоев сообщил ей о смерти Рустема Яхина. И он посчитал своим долгом проводить в последний путь своего друга и коллегу, незамедлительно отправившись в Татарстан на его похороны.

Пресс-служба Общественного объединения “Татарстан”