Татары Екатеринбурга запустили новый творческий проект для девушек «Ханбикә»

11 октября — международный день девочек. В честь этого события в Екатеринбурге стартовал новый проект «Ханбикә». Организатором проекта является общественная организация «Яшен».

Теперь каждое воскресенье все желающие могут стать участниками проекта и вместе учиться создавать маленькие вещицы большого наследия — татарской культуры.

На первом занятии участники изучали и практиковали тамбурную вышивку под руководством мастерицы Ании Быстровой. Она рассказала основную информацию о татарских элементах орнаментов, о разновидностях вышивок, материалов и их применении. Как сообщает пресс-служба организации, на занятии присутствовал также один молодой человек, но он остался за кадром.

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