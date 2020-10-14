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Татары Екатеринбурга запустили новый творческий проект для девушек «Ханбикә»

Татары Екатеринбурга запустили новый творческий проект для девушек «Ханбикә»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 14.10.2020 0 6

11 октября — международный день девочек. В честь этого события в Екатеринбурге стартовал новый проект «Ханбикә». Организатором проекта является общественная организация «Яшен».

Теперь каждое воскресенье все желающие могут стать участниками проекта и вместе учиться создавать маленькие вещицы большого наследия — татарской культуры.

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На первом занятии участники изучали и практиковали тамбурную вышивку под  руководством  мастерицы Ании Быстровой. Она рассказала основную информацию о татарских элементах орнаментов, о разновидностях вышивок, материалов и их применении. Как сообщает пресс-служба организации, на занятии присутствовал также один молодой человек, но он остался за кадром.

ural.tatar

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