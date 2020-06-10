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Татары и башкиры канадского Монреаля присоединились к онлайн-Сабантую-2020

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 10.06.2020 0 3

Центр татарской культуры «Мирас» из канадского Монреаля подключился к онлайн-акции, которые начали Айгуль Камилла Тимчишин, Эльвира Шварц и Чулпан Фатыйхова из Чикаго.

«В период самоизоляции, когда массовые мероприятия невозможны, татары и башкиры устраивают мини-праздники в кругу семьи и выкладывают ролики в интернет. Так и получается один большой всемирный Сабантуй-2020. Монреальские семьи не остались в стороне, и вот ролик с зажигательными забегами под музыку оживил карантинные будни», как сообщает руководитель центра «Мирас» Зиля Миргалиева.

bashinform.ru

 

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