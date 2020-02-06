Татары и башкиры Казахстана приняли участие в челлендже #абай175

В челлендже, посвященном великому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву, татары и башкиры Казахстана приняли эстафету у Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и провели ее сразу по двум направлениям. Если внутри Казахстана этнокультурные объединения передавали эстафету из города в город, то Председатель Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфик Каримов процитировав Абая на казахском, татарском и русском языках передал ее татарам Беларуси, а те в свою очередь татарам Литвы.

Молодежное крыло татаро-башкирского этнокультурного центра «Таң» АНК г. Нур-Султан подхватило эстафету #абай175, зачитав строки известного произведения Абая «Көзімнің қарасы» и передав эстафету башкирской молодежи ЭКО «Акбузат».

Башкиры столицы в Доме дружбы прочитав стихотворение любимого поэта Абая Кунанбаева, передали эстафету украинскому обществу «Оберег».

Учащиеся воскресной школы совместно с молодежью ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение города Шымкент» зачитали отрывки из «Слов назидания», в которых Абай рассуждает о важности образования человека. На казахском языке читали «Қара сөздер» сестры Сибгатуллины – Гузаль, Рената и Регина, а также С. Нуралиев. На русском – Фатиховы Роман и Рената, Л. Андреева, А. Сераев, Д. Касьянов и семья Мухамедгалиевых.

Представители ОО «Объединение татар и башкир Акмолинской области» и татаро-башскирский народный вокальный ансамбль «Галиябану» приняли участие в эстафете. Активисты татарской молодежи А. Насырова, Р. Сейтхожин и М. Муслимова с выражением прочитали отрывки произведений Абая «Желсіз түнде жарық ай» на казахском и русском языках.

Молодежь и вокальный ансамбль татаро-башкирского центра «Шатлык» г. Экибастуз наизусть зачитали отрывки из известных, всеми любимых произведений Абая, а также спели песню на слова стихотворения поэта «Желсіз түнде жарық ай».

Татаро-башкирский центр Костанайской области «Дуслык» провел «Абаевские чтения» в Костанайской областной универсальной научной библиотеке им. Л.Н.Толстого. На мероприятии выступила профессор кафедры гуманитарных наук Костанайского социально-технического университета им. З. Алдамжара, доктор философских наук Р. Зекрист на тему «Значение философии Абая в развитии казахской культуры».

Участники встречи говорили о взаимопроникновении и взаимообогащении культур казахского и татарского народов, о большой заслуге в этом просветителей, прежде всего, Абая Кунанбаева.

В ходе мероприятия прозвучали самые популярные и любимые с детства стихотворения Абая на казахском, татарском и русском языках, молодежью были исполнены песни на его стихи и музыку.

Большой интерес у присутствующих вызвала презентация Г. Латыповой «Абай Кунанбаев», содержащая занимательный информационный материал о великом соотечественнике и его творчестве, фактах увековечивания памяти выдающегося философа и мыслителя не только в нашей стране, но и за рубежом.

Особой строкой прозвучала информация по теме: «Абай в произведениях литературы и искусства».

По результатам встречи участники познакомились с оформленной в библиотеке книжной выставкой «Абай – дана, Абай дара қазақта».

Следует отметить ряд мероприятий, посвященных челленджу #abai175 в Восточно-Казахстанской области. Так, в Доме дружбы г. Семей состоялся круглый стол, в котором приняли участие этнокультурные центры, молодежь и общественность города. «В этом году в нашей стране пройдет множество мероприятий — будут изданы труды великого классика казахской литературы, выпущены документальные и художественные фильмы, проведены научно-практические конференции. Но, конечно же, основная часть мероприятий пройдет в нашем родном городе», – поделилась своими пожеланиями и предложениями по поводу проведения юбилейных мероприятий председатель центра Камилия Исмаилова. Также юные члены центра — учащиеся школ №1, 31 и школы-гимназии №6 прочитали произведения Абая.

Наряду с этим, Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр под руководством Камилии Исмаиловой провел встречу-концерт «Жырлыйм әле, жырлыйм әле», посвященный празднованию 175-летнего юбилея великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева. Музыкальное наследие Абая также занимает особое место в истории казахского национального искусства. Он прекрасно знал песни и кюи, высоко ценил песни народных композиторов. Музыкальный дар­ поэта нашел свое отражение в лирических песнях. Центр проводит уже третье по счету мероприятие, посвященное творчеству поэта.

В начале встречи-концерта ведущие Г. Абдулкаримова и Г. Бопанова прочитали поэтические произведения Абая, фрагменты из «Слов назидания». В теплой атмосфере, с самоваром, с чак-чаком, со сцены звучали народные татарские песни, такие как «Сарман», «Бик еракта идек без», «Безнең авыл», «Әнием» и другие в исполнении вокального ансамбля татарского центра, Д. Габитова, Р. Сайфуллиной, Р. Валиуллина, К. Исмаиловой, И. Вахитовой под аккомпанемент Х. Мусульманова. Воспитанницы Восточно-Казахстанской Балетной школы исполнили задорные татарские танцы, вызвавшие бурные аплодисменты. Особый восторг у зрителей вызвали частушки в исполнении старейшины, почетного гражданина г. Семей, ветерана войны, полковника воздушно — десантных войск Г. Ахмерова, который в этом году отмечает свое 95-летие. Зрители и гости концерта все никак не хотели расходиться — звучал баян, лились песни, которые заставляли всех пуститься в пляс.

Кроме того, Татарская школа искусств провела концерт, посвященный чествованию 175-летия великого Абая Кунанбаева. Концерт прошел в музее Ф. Достоевского. В ходе мероприятия прозвучали музыкальные композиции, написанные на слова великого просветителя и поэта, произведения Абая, переведенные на татарский и русский языки.

Марьям Галямова