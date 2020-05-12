Татары и башкиры Монреаля приняли участие в праздничном всеканадском «Телемосте Победы»

Третий месяц самоизоляции — закрытые детские сады и школы, работающие сверх нормы на удаленке родители, окунувшиеся с головой в учебу онлайн дети… Но интерес к событиям в мире и энтузиазм членов Центра татарской культуры «Мирас» не угасает: татары и башкиры Монреаля приняли самое активное участие в теле-марафонах и онлайн-акциях, посвященных дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и, конечно же, 75-летию Великой Победы.

Мирасовцы приняли активное участие в акции «Читаем стихи Г. Тукая», организованной детским телеканалом Шаян ТВ – они подготовили и записали выступление Камили Усмановой, которая выступила вместе с десятками татаро-язычных детей из разных стран мира. https://www.instagram.com/p/B_cLH66B7Uq/?igshid=jyvm1tpust3e

К участию во всеканадском «Телемосте Победы» и в праздничном онлайн концерте под руководством организации «Русский Мир Монреаля» мирасовцы готовились с особым трепетом и ответственностью. Самая юная участница, 3-летняя Алина Ксенз» умилила всех слушателей задорным исполнением всеми любимой «Катюши». https://www.youtube.com/watch?v=LbBvhoNM_30

Накануне Дня Великой Победы девятиклассница Аделя Усманова получила специальный приз жюри «Память сердца» за участие в III конкурсе сочинений, посвящённому 75-летию Великой Победы. Конкурс был организован University of Carlton, и сочинение Адели вошло в сборник «Нет в России семьи такой… » ( Живая летопись войны).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=591720184761779&id=134128507187618

Стихотворения «Красная ромашка» татарского поэта-героя Мусы Джалиля и «Минем бабай» Эльмиры Шарифуллиной в исполнении Камили Усмановой приняли участие в третьем международном онлайн-конкурсе чтецов стихов о войне «Я помню, я горжусь», организованном КСОРС Иордании, и стали частью праздничного онлайн концерта, организованного Русским Миром Монреаля по случаю 75-летия Великой Победы. https://www.youtube.com/watch?v=_lPfgvY0l3I&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=Vie6vAiTW34

Песня «Майский вальс» в исполнении Эрики Эллингсен и Адели Усмановой разогрела сердца и собрала многочисленные благодарные комментарии от слушателей онлайн концерта. https://www.youtube.com/watch?v=X1-bYD5BixM

Совместно с организацей «Курултай Канада» монреальцы Люзия Хафизова, Светлана Ксенз и Аделя Усманова приняли участие в онлайн-акции по прочтению текста известной песни «День Победы» на разных языках. https://www.youtube.com/watch?v=Afz-AtYp9W0&fbclid=IwAR070OJI3cv1i0j8EpUZfpTm0KQ0EfvtNSOsuqoUg0p1EhKt0Vq4LbFT49k

В ожидании отмены режима самоизоляции и при отмене всех общественных мероприятий, наши соотечественники в Монреале не унывают и самым активным образом участвуют в международных марафонах и флешмобах, внося свой вклад в популяризацию татарской и башкирской культуры в многоязычном Монреале и многонациональной Канаде.

Зиля Миргалиева

Руководитель Центра татарской культуры «Мирас»