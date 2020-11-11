Татары Кургана проводят акцию, посвященную матерям

Татарские активисты Кургана и Курганский областной Дом народного творчества в канун празднования Дня матери проводят акцию «У матерей святая должность в мире».

Цель акции – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.

Для участия в Акции необходимо на странице в социальной сети ВК разместить текст объемом не более 1 страницы (А 4) и фото в количестве 2-3 штук Вашей мамы, бабушки, сестры, близкой родственницы. В тексте должна содержаться информация о жизни, трудовой деятельности, семье, детях, и т.д.

Информацию необходимо разместить под общим хештегом #национальнаякультуразауралья

Пользователи увидят фотографии и информацию о Ваших близких на странице сообщества Курганский областной Дом народного творчества, ссылка на ресурс: vk.com/house_of_folk_art45.

Акция продлится со 2 ноября по 29 ноября 2020 года.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 89091757478, E-mail: alina241011@mail.ru, Алёна Гарифулловна Ковригина.

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