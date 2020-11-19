Татары Магнитогорска проведут Фестиваль-конкурс татарской песни «Хәтер»

Татары Магнитогорска проведут ежегодный Фестиваль-конкурс татарского песенного творчества «Хәтер». К участию приглашаются все желающие. Мероприятие организует Отдел татарской культуры Дома дружбы народов г. Магнитогорск Гала-концерт победителей фестиваля состоится 30 ноября онлайн. Номинации конкурса: – татарские народные песни и песни татарских композиторов. – мунаджаты и нашиды; Возрастные группы: – от 5 до 10 лет; – от 10 до 15 лет; – от 15 до 35 лет; – от 35 до 55 лет; – от 55 и старше (без ограничения) Даты проведения фестиваля: С 1 по 20 ноября – прием заявок и ссылок на видеозаписи; С 20 по 25 ноября – просмотр членами жюри конкурсных программ участников; 30 ноября – Гала – концерт , объявление результатов онлайн, публикация результатов фестиваля на сайте и в соц. сетях. С 30 ноября будет производиться рассылка дипломов на электронные адреса. Видео конкурсных выступлений принимаются до 20 ноября 2020г. на электронную почту: otk-ddn@yandex.ru ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

http://tatarlar.info/