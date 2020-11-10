Татары Марий Эл – призёры республиканского интеллектуального марафона

Татарская команда «Бердемлек» из Республиканского Центра татарской культуры Республики Марий Эл стала призёром Республиканского интеллектуального марафона «Мунло» (Мудрость), завоевав третье место.

В Марафоне, который прошел в Национальной библиотеке Чавайна г. Йошкар-Ола участвовали семь команд разных национальных центров Республики Марий Эл, которым предстояло выполнить задания на исторические и краеведческие темы в три тура.

Вопросы командам-участникам марафона звучали со слайдов экранов. Программу состязания специально подготовили научные сотрудники Марийского государственного университета.

tatarlar.info