enrutat
Главная / Татары Марий Эл – призёры республиканского интеллектуального марафона
Татары Марий Эл – призёры республиканского интеллектуального марафона

Татары Марий Эл – призёры республиканского интеллектуального марафона

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 10.11.2020 0 1

Татарская команда «Бердемлек» из Республиканского Центра татарской культуры Республики Марий Эл стала призёром Республиканского интеллектуального марафона «Мунло» (Мудрость), завоевав третье место.

В Марафоне, который прошел в Национальной библиотеке Чавайна г. Йошкар-Ола участвовали семь команд разных национальных центров Республики Марий Эл, которым предстояло выполнить задания на исторические и краеведческие темы в три тура.

Вопросы командам-участникам марафона звучали со слайдов экранов. Программу состязания специально подготовили научные сотрудники Марийского государственного университета.

tatarlar.info

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.