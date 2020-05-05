Татары Марий Эл проводят детский конкурс патриотических рисунков «Шанлы еллар»

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений Республики Марий Эл и дети других возрастных категорий.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

— Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;

— Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл

«Республиканский центр татарской культуры»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

— возрождение, сохранение и популяризация патриотического воспитания среди подрастающего поколения;

— привлечение к участию в конкурсе представителей разных поколений и национальностей;

— повышение интереса подрастающего поколения к истории своей страны.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Республиканский конкурс рисунков проводится с 13 апреля по 30 июня 2020г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений города (общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей). Участие людей других возрастных категорий приветствуется.

На конкурс принимаются фото рисунков, выполненных в любой живописной или графической технике гуашью, акварелью, фломастерами, пастелью, тушью и т.д. Участник должен предоставить на конкурс одну работу — сюжетный рисунок, связанный с Великой Отечественной войной. На лицевой стороне работы внизу должны быть данные участника: фамилия, имя, возраст, какая школа.

Фото рисунков необходимо прислать не позднее 30 июня 2020г. по электронному адресу: tatcentr12@yandex.ru

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

— проникновение в суть и идею конкурса

— донесение идею работ до членов жюри;

ИТОГИ КОНКУРСА:

В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами и призами за I, II, III место. Жюри имеет право присуждать специальные призы. Награждение победителей пройдет на национальном празднике “Сабантуй 2020” . После завершения конкурса будет организована выставка работ.

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