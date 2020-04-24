Татары Омской области во время пандемии провели акцию

Во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции в стране Региональная автономия татар Омской области провела акцию по раздаче социальных продуктовых наборов для жителей северных районов региона, сообщают в соцсетях соотечественники.

21 апреля Председатель автономии Радик Миниханов передал комплект социальных продуктовых наборов в селе Знаменка и деревнях Усть-Шиш и Новоягодное для обеспечения людей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Пакеты были переданы директору «Молодежного центра» Знаменского муниципального района Омской области Яконюк Оксане Васильевне, которая ведет работу волонтеров.

Первый заместитель Главы Знаменского района Омской области Кротов Сергей Андреевич: «Есть люди, которым такая помощь нужна. Мы можем поблагодарить тех, кто этим занимается, в частности вам выразить эту благодарность. Спасибо!».

В Тевризском районе делегация продолжила акцию и встретилась с жителями в деревне Тавинск, Азы, Кип, Кипо-Кулары, Тайчи, Ташетканы, Утузы и конечно в Тевризе. Это отдаленные деревни на живописных берегах и озерах нашего края с богатой культурной и языковой составляющей. Огромную помощь в коммуникации с местными жителями оказал Бареев Рустам и глава Кипского сельского поселения Минхаиров Наиль.

Самый отдаленный районный центр Омской области Усть-Ишим не остался без внимания, социальные продуктовые наборы переданы для жителей районного центра и села Ашеваны, одного из старейших сел региона, которое основано в 1226 году, согласно стелле на въезде.

Координировала работу Снежана Кадырова.

В Тарском районе удалось побывать в самом городе и в селе Большие Туралы. Благодарим Гульнур Рахмангулову за содействие в работе с местными жителями. В Таре социальные продуктовые наборы переданы представителю Многопрофильного Центра социальной интеграции лиц с ограниченными возможности и здоровья «В.И.З.А.» Веронике Кабировой.

За несколько дней мы проехали на автотранспорте более 1500 километров по дорогам районов и сел региона. Надеемся это выездное мероприятие внесет общий вклад в победу над коронависусом и поможет сельским жителям не оставаться одним в тяжелое время. В ближайшие дни подобная акция будет проведена в Большереченском, Седельниковском, Муромцевском районах Омской области.