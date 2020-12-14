Татары Ростовской области представили видеопроект к Всероссийской переписи населения «Мы-Татары»

Процессы ассимиляции малых народов, потеря национального языка и, как следствие, культуры, традиций и обычаев — это жизненно важные вопросы для существования и развития народов населяющих Российскую Федерацию.

Потеря родного языка обрывала всякий интерес к традициям, обычаям, закрывала доступ к величайшему культурному богатству и целому пласту исторического наследия. В итоге выросло целое поколение людей слабо владеющих родным языком, отдаленных от религии предков, что в итоге привело к упадку национального духа и самоидентичности.

Наиболее положительный пример самосохранения и развития как народа — это татары. По всему земному шару их проживает около 8 млн, из них в России около 5 млн. в Ростовской области 14 000 человек (перепись 2010 года), а перепись 2002 года показывала, что татар в Ростовской области проживает 18 000 человек.

Колоссальная потеря численности за 8 лет, заставила нас искать ответы с разных сторон на такой простой вопрос: куда делись наши татары? Зная сегодняшнюю ситуацию, историю переселения татар на Дон, условия жизни и существования коллектив РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) решил поискать ответы в татарской среде, беседуя с соотечественниками, проживающими в разных районах Ростовской области.

Истории национальных семей, отдельных личностей, целых татарских деревень были описаны нашими соотечественниками во время сьемок фильма, приуроченного к переписи населения 2021 году под названием «Мы –Татары».

На многие вопросы, поставленные нами ранее, люди ответили со слезами на глазах и от чистого сердца. Не важно откуда мы приехали — важно, что мы татары, дети великого тюркского народа с богатой культурой и историей.В этот раз мы поняли, что люди уже не безразличны к родному, что национальный дух возрождается, самоидентичность крепнет. Нам, молодым, остаётся всё это преумножить и передать следующим поколениям.

Ростовская областная общественная организация

«Татаро-Башкирский культурный центр «ЯКТАШЛАР» (Земляки)