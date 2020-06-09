enrutat
Главная / Татары Санкт-Петербурга приглашают на татарский онлайн-концерт
Татары Санкт-Петербурга приглашают на татарский онлайн-концерт

Татары Санкт-Петербурга приглашают на татарский онлайн-концерт

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 09.06.2020 0 5

12 июня в 15 часов в Санкт-Петербурге пройдёт онлайн-концерт, посвящённый Дню России, 100-летию образования Татарской АССР и 30-летию общественной организации татарских женщин «Ак калфак», организованного при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, региональной общественной организацией татарских женщин «Ак-калфак-Нева» совместно с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области piter.tatar.

Постоянным представительством Республики Татарстан ещё 4 апреля планировалось провести концерт татарских ансамблей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Доме молодёжи «Рекорд», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Татарской АССР, но из-за пандемии коронавируса, мероприятие было решено провести в онлайн-режиме. Такой формат онлайн-выступлений артистов пройдет впервые в истории петербургской татарской общественности. Одно из самых долгожданных событий в культурной жизни города теперь состоится в прямом эфире YouTube канала «Piter Tatar» https://youtu.be/Z6kTZBMSxek.

В программе: выступления Заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, популярного петербургского певца Динара Байтемирова, вокальные и танцевальные номера татарских самодеятельных творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Шатлык», «Акчарлак», «Нур», «Файда», «Мирас», «Әсәр», сольное выступление Александры Соловьевой и др.

Приятным сюрпризом станет участие в концерте гостей из Татарстана, Башкортостана, Самарской области, Республики Крым и представителей татаро-башкирских Ассоциаций Европы и Австралии.

piter.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.