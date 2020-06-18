«Татары сквозь время»: Мир после Золотой Орды

Цикл исторических передач «Татары сквозь время» продолжает знакомить вас с историей татар на youtube-канале «Татары Мира». В тринадцатом выпуске зрители узнают о государствах, которые образовались после распада Золотой Орды. А разобраться в исторических фактах им поможет ведущий Ренат Хабибуллин.

Ведущий расскажет какое из ханств претендовало на то, чтобы стать историческим приемником Улуса Джучи, как эти планы реализовывались в политическом плане. Также он разберет цели правителей «постзолотордынских» государств. В передаче также будет рассказано о противоречиях между татарскими ханствами. Еще один факт, о котором упомянет Хабибуллин — идеи Хана Ахмада о воссоздании Золотой Орды.

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