enrutat
Главная / «Татары сквозь время»: Мир после Золотой Орды

«Татары сквозь время»: Мир после Золотой Орды

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Главные новости, 18.06.2020 0 13

Цикл исторических передач «Татары сквозь время» продолжает знакомить вас с историей татар на youtube-канале «Татары Мира». В тринадцатом выпуске зрители узнают о государствах, которые образовались после распада Золотой Орды. А разобраться в исторических фактах им поможет ведущий Ренат Хабибуллин.

Ведущий расскажет какое из ханств претендовало на то, чтобы стать историческим приемником Улуса Джучи, как эти планы реализовывались в политическом плане. Также он разберет цели правителей «постзолотордынских» государств. В передаче также будет рассказано о противоречиях между татарскими ханствами. Еще один факт, о котором упомянет Хабибуллин — идеи Хана Ахмада о воссоздании Золотой Орды.

kazanfirst.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.