Татары Тюмени проводят детский конкурс, посвященный Мавлиду

Соотечественники из Тюмени проводят онлайн-видеоконкурс для детей 4-16 лет «Жизнеописание пророка Мухаммада», посвященный Мавлиду.

Цель конкурса – привить подрастающему поколению любовь к традиционным ценностям ислама.

Для участия в конкурсе необходимо:

снять видео хорошего качества продолжительностью не более 3 минут;

на видеозаписи ребенок должен представиться и красиво рассказать историю из жизнеописания пророка Мухаммада;

родителям заполнить анкету участника и отправить с видеороликом до 16 ноября 2020г. включительно на WhatsАpp/Телефон: 8912-396-3502.

Видеоролики будут выложены в Instagram @Mechet72, где пользователи смогут определить своего победителя.

Победители будут определены 20 ноября 2020г. в соответствующей им возрастной группе: 4-7 лет, 8-12 лет и 13-16 лет.

Всех участников конкурса ждут памятные призы.

tatarlar.info