Театр Камала и школа-сутдия МХАТ запускают эксклюзивную образовательную программу

Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала и Школа-студия МХАТ осенью запускает эксклюзивную для региональных театров программу профессиональной переподготовки «Заведующий художественно-постановочной частью». Данное решение было принято в завершающий день VI Международного театрально-образовательного форума «Науруз 2020».

Срок обучения составляет 2 года и 810 академических часов. Преподавателями программы являются ведущие практики России в сфере художественно-постановочной части. Особенностью программы является модульная система обучения, состоящая из 5 блоков: «Устройство и оборудование сцены», «Проектирование сценического оформления», «Реализация проекта сценографии спектакля», «Организация производственно-эксплуатационной деятельности» и «Практика». К участию приглашаются соискатели, имеющие высшее или средне профессиональное образование и трудоустроенные в театре. По итогам обучения Школа-студия МХАТ выдает диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения профессиональной деятельности в области технологии художественного оформления спектакля.

«У нас грандиозные планы на сотрудничество с Республикой Татарстан и национальными театрами. Мы готовы объявить набор актеров, сценографов и других специалистов. На наш взгляд, это очень перспективно для регионов. Разумеется, обученные специалисты должны вернуться в регион и работать в родном театре», — отметил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«В прошлом году по приглашению Ильфира Якупова мы посетили Казань, ознакомились с устройством казанских театров. Мы поняли, что специалистов в области ХПЧ в регионах не хватает. Крайне необходимы программы по повышению квалификации кадров. По итогам этой встречи возникло две идеи: создание профильной секции на «Наурузе». Вторая – программа профессиональной переподготовки для региональных театров. И вот наша мечта наполовину осуществилась – секция «Науруза» успешно прошла. А сейчас мы хотим воплотить в жизнь нашу вторую идею», — рассказала декан факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Ольга Неволина.

«В этом году на VI Международном форуме «Науруз» мы впервые открыли секцию «Работа художественно-постановочной частью театра. Сформировать секцию нам помогла Школа-студия МХАТ. Мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжить обучение региональных специалистов в области ХПЧ уже на другом, более качественном уровне», — рассказал директор ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов.

Заявки принимаются по электронной почте stage@mxat-school.ru и с 20 июля по телефону 8987-236-79-97 (Ильназ Хайбуллин).

kamalteatr.ru