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Театр Камала объявляет о старте конкурса #ТӨЯТЕРГӘКИТТЕК

Театр Камала объявляет о старте конкурса #ТӨЯТЕРГӘКИТТЕК

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.07.2020 0 2

В преддверии открытия нового 115-го сезона театр Камала объявляет о старте конкурса #ТӨЯТЕРГӘКИТТЕК. Главный приз конкурса – ВИП-абонемент – пригласительные на 2 лица на каждую премьеру 115-го сезона.

Для участия в конкурсе необходимо:
1. Снять видео как вы добираетесь до театра Камала. На общественном или личном транспорте, на катамаране или велосипеде – приветствуются самые креативные способы. Видео должно начаться со слов “Төятергә киттек», а завершиться у входной двери в театр.
2. Опубликовать видео в своем аккаунте в Инстаграме (Лента) или Вконтакте с хэштэгами #төятергәкиттек #виптамашачы #камал_115_сезон #камалтеатрыняратам Аккаунт должен быть открытым.
3. Отметить аккаунт театра @kamalteatr.
4. Сделать репост этой записи у себя на стене Вконтакте или скриншот в сторис в Инстаграме.

Этапы проведения конкурса:

  • 24 июля – 7 августа — прием работ;
  • 8-9 августа – отбор членами жюри 10 лучших видео;
  • 10-19 августа – голосование за лучшее видео в группе театра вконтакте;
  • 20 августа – объявление победителя. Официальное награждение состоится в день открытия нового 115-го сезона 21 августа.

kamalteatr.ru

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