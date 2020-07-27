В преддверии открытия нового 115-го сезона театр Камала объявляет о старте конкурса #ТӨЯТЕРГӘКИТТЕК. Главный приз конкурса – ВИП-абонемент – пригласительные на 2 лица на каждую премьеру 115-го сезона.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Снять видео как вы добираетесь до театра Камала. На общественном или личном транспорте, на катамаране или велосипеде – приветствуются самые креативные способы. Видео должно начаться со слов “Төятергә киттек», а завершиться у входной двери в театр.

2. Опубликовать видео в своем аккаунте в Инстаграме (Лента) или Вконтакте с хэштэгами #төятергәкиттек #виптамашачы #камал_115_сезон #камалтеатрыняратам Аккаунт должен быть открытым.

3. Отметить аккаунт театра @kamalteatr.

4. Сделать репост этой записи у себя на стене Вконтакте или скриншот в сторис в Инстаграме.

Этапы проведения конкурса:

24 июля – 7 августа — прием работ;

8-9 августа – отбор членами жюри 10 лучших видео;

10-19 августа – голосование за лучшее видео в группе театра вконтакте;

20 августа – объявление победителя. Официальное награждение состоится в день открытия нового 115-го сезона 21 августа.

kamalteatr.ru