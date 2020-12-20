Театр Кариева покажет премьеру сказки «Бабушка Мороз» («Тылсымбикә»)

С 21 по 29 декабря и 2, 3 января Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева покажет праздничные новогодние представления.

Гостей театра ожидают увлекательные интермедии и интерактивы от Деда Мороза и Снегурочки, игры с участием сказочных героев, сладкие сюрпризы и современная музыка. Но самый главный подарок уходящего года — это премьера сказки «Бабушка Мороз»: последняя в 2020 году и пятая с начала 33-го театрального сезона.

Сказку «Бабушка Мороз» специально для театра Кариева написал известный драматург и режиссёр, лауреат премии имени М.Джалиля, заслуженный деятель искусств РТ, художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Автором стихотворного текста к спектаклю стала поэтесса Резеда Зайниева (Губаева). Режиссёр спектакля — номинант Всероссийской национальной премии «Арлекин», участник фестиваля «Золотая маска+» Регина Саттарова.

Регина Саттарова: «Это волшебная история, основная мысль которой заключается в том, что настоящие магия и чудо — это чудо любви к людям, живущим рядом с нами. Самым близким, родным, любимым. На мой взгляд, значимость новогодних спектаклей в том, что они — неотъемлемая часть семейной истории. Здесь мы делаем памятные снимки, а спустя годы вспоминаем новогодние ёлки как нечто волшебное, как самые сладкие моменты детства. Поэтому перед режиссёром встает сложная задача: подарить зрителю настоящее ощущение волшебства. За внешней легкостью кроется большая и кропотливая работа. К счастью, мне повезло с командой…»

По сюжету спектакля, к мальчику по имени Хайдар на новогодние праздники приезжает бабушка. Она рассказывает малышу длинную волшебную сказку, в конце которой мальчик понимает, что настоящим Дедом Морозом, дарящим волшебство и праздник, для него всегда была его любимая бабушка.

Начало представлений в 10:00 и 13:00.

mincult.tatarstan.ru