Театр кукол «Экият» начал репетиции спектакля «Старик из деревни Альдермеш»

Коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» приступил к работе после летнего отпуска. Татарская группа приступила к репетициям спектакля «Элдермештэн Элмэндэр» («Старик из деревни Альдермеш») Туфана Миннуллина в постановке Ильгиза Зайниева. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Старик из деревни Альдермеш» является легендарным спектаклем Камаловского театра. Он был поставлен в театре в 1976 году и снят с репертуара только с уходом со сцены Шауката Биктемирова.

Постановка кукольного спектакля стала большой смелостью со стороны театра «Экият». Легендарный спектакль на другой профессиональной сцене, тем более на сцене театра кукол, должен стать событием в театральной жизни. Над куклами, реквизитом и декорациями работают художественно-бутафорские цеха. Премьера постановки запланирована на сентябрь этого года.

Также параллельно ведутся репетиции спектаклей «Топотун» в постановке Ильгиза Зайниева, «Приключения пингвиненка Пинка» (бэби-спектакль) в постановке актеров Айвара Гимаева и Евгении Кладовой и «Волк и семеро козлят» в постановке заслуженного артиста РТ Дилюса Хузяхметова.

«Мы с нетерпением ждем встречи со зрителем. И в день, когда мы вновь распахнем свои двери, конечно, будет организован большой праздник», – поделились в пресс-службе театра.

На сегодняшний день в театре возобновились экскурсии, которые включают путешествие по зданию с посещением музея истории театра. Через представленные в музее куклы и другие экспонаты можно узнать о развитии кукольного искусства театра, познакомиться с людьми, оставившими большой след в его истории. Участникам экскурсии также расскажут об особенностях здания, они побывают в двух красивейших зрительных залах и королевском фойе, а также постигнут многие секреты этого вида искусства.

tatar-inform.ru