Театр кукол «Экият» приступил к репетициям спектакля «Әлдермештән Әлмәндәр»

С 7 июля актерский состав театра начал репетировать спектакли.

Татарская группа преступила к репетициям спектакля «Әлдермештән Әлмәндәр» (Старик из деревни Альдермеш) Т.Миннуллина в постановке Ильгиза Зайниева. «Старик из деревни Альдермеш» — легендарный спектакль Камаловского театра. Он был поставлен в театре в 1976 году и снят с репертуара только с уходом со сцены Шауката Биктемирова. «Старик из деревни Альдермеш» — один из самых знаменитых спектаклей, рожденных в тандеме татарского драматурга Туфана Миннуллина и татарского режиссера Марселя Салимжанова.

Каждый образ в спектакле вошел в историю театра своим исполнителем. Старик Альмандар — Шаукат Биктемиров, Ажаль (Смерть) — Равиль Шарафиев, Азраиль — Айдар Хафизов, Ангел — Наиля Ибрагимова, Уммия — Нажиба Ихсанова, Искандер — Ирек Багманов. Ставить кукольный спектакль — смелость со стороны театра.

Постановка легендарного спектакля Камаловского театра на другой профессиональной сцене, тем более на сцене театра кукол — действительно станет событием в театральной жизни. Над куклами, реквизитом и декорациями трудятся художественно-бутафорские цеха. Премьеры спектаклей планируются в сентябре 2020 года.

kazan-journal.ru