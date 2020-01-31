Телеканал «Татарстан-24» начнет вещать на татарском и в HD-качестве

В 2020 году телеканал «Татарстан-24» начнет вещать на татарском языке, а качество картинки станет выше. Такими планами поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Модернизация регионального цифрового вещания позволит производить телевизионную продукцию в формате высокой четкости. С этого года планируется запустить на данном телеканале вещание на татарском языке», — подчеркнул Салимгараев.

Технические параметры канала «Татарстан-24» адаптируют для сотрудничества с федеральными телеканалами, а программы станут доступны онлайн, добавил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Ксения Перепеченова tatar-inform.ru