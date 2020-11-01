Телемост объединит ветеранов от Сахалина до Калининграда

4 ноября, в День народного единства, состоится десятая ежегодная Международная акция чествования ветеранов «Память сильнее времени».

Мероприятие пройдет в рамках 75—летия Великой Победы.

В этом году телемост объединит участников из 12 стран, среди них США, Казахстана и ОАЭ. Россию представят девять городов — Москва, Уфа, Казань, Ялта, Пушкино, Чебоксары, Владивосток, Южно—Сахалинск и Нижневартовск.

В программе мероприятия телемост между участниками акции, общение с ветеранами посредством Zoom, показ фильма «Память сильнее времени».

В концертной онлайн—программе примут участие известный гитарист-виртуоз Валерий Дидюля и татарские исполнители из студии Татарского культурного центра Москвы.

Команды волонтеров в городах—участниках посетят ветеранов, передадут памятные подарки и предоставят им возможность стать главными участниками торжественных мероприятий — героями и зрителями онлайн—трансляции. Присоединиться к акции на сайте Автономии татар Москвы смогут зрители из разных стран по ссылке: avtonomiya.tatar/psv.

Трансляция основных площадок мероприятия будет одновременно демонстрироваться на трех тематических каналах: телемост и праздничная онлайн—программа, показ фильма «Память сильнее времени», концерт.

Записи эфира будут доступны и после завершения акции.

Торжественная часть мероприятия пройдет в Татарском культурном центре Москвы с соблюдением требований масочного режима, социальной дистанции и участием минимального количества гостей.

Организаторы мероприятия – РОО «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы», Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ, Федеральная национально—культурная автономия татар, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ, Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Начало в 12.00.

Адрес: Малый Татарский переулок, д. 8.

Аккредитация СМИ на мероприятие: 8(926)763-96-96 — Асия Баткаева, e-mail: pressa-rootnka@mail.ru. Заявки принимаются до 3 ноября (16.00).

tatmsk.tatarstan.ru