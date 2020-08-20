Тетюшане встретили флаг 100-летия ТАССР

Эстафета флага 100-летия ТАССР дошла до Тетюшского района. Церемония чествования флага прошла на площади у здания районного Дома культуры.

«Тетюшский район успешно развивается во всех отраслях, из года в год становится комфортнее для труда, проживания и отдыха. Татарстан — многонациональная республика, ее жители бережно хранят свою историю и вековые традиции. Мы гордимся нашим гимном, мы гордимся нашим гербом, мы гордимся нашим флагом», — отметил глава района Рамис Сафиуллов.

Он закрепил на флаге нашивку с гербом Тетюшского района. Далее эстафета отправится в Бавлинский район.

tatar-inform.ru