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Тетюшане встретили флаг 100-летия ТАССР

Тетюшане встретили флаг 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 20.08.2020 0 7

Эстафета флага 100-летия ТАССР дошла до Тетюшского района. Церемония чествования флага прошла на площади у здания районного Дома культуры.

«Тетюшский район успешно развивается во всех отраслях, из года в год становится комфортнее для труда, проживания и отдыха. Татарстан — многонациональная республика, ее жители бережно хранят свою историю и вековые традиции. Мы гордимся нашим гимном, мы гордимся нашим гербом, мы гордимся нашим флагом», — отметил глава района Рамис Сафиуллов.

Он закрепил на флаге нашивку с гербом Тетюшского района. Далее эстафета отправится в Бавлинский район.

tatar-inform.ru

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