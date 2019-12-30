Тимирязевский парк, «Эстафета добра», Сабантуй — автономия татар подвела итоги года

Национально-культурная автономия татар Сызрани подвела итоги работы за 2019 год. Председатель Совета НКАТ Ринад Шарафутдинов, отметил, что за текущий год автономия татар организовала и провела, а также стала участником 23 мероприятий, в которых приняли участие более 5500 человек.

Многие мероприятия носили систематический характер и проводились еженедельно, либо ежемесячно. Кроме них был ряд мероприятий, приуроченных к государственным праздникам: День Победы, День молодежи и другие. Особой строкой в эстафете добрых дел автономии можно отметить субботники по уборке Тимирязевского парка, благотворительное спортивно-массовое мероприятие «Эстафета добра». Последнее мероприятие проходило в Сызрани впервые, вызвало огромный интерес и массовое участие. Не исключено, что «Эстафета добра» станет традиционным ежегодным мероприятием нашего города.

15 июня 2019 г. был проведен ежегодный национальный татарский праздник Сабантуй в парке культуры и отдыха им. Горького, который собрал на своей площадке по официальным данным 5 150 человек разных национальностей и религии, людей, любящих праздник, хорошую музыку, песни, игры. По традиции состоялись виды национальной борьбы «Кореш», национальные игры и затеи, было представлено колоссальное количество традиционных национальных татарских яств и угощений, предметы прикладного творчества.

Ринад Шарафутдинов: «Подводя итоги уходящего 2019 года, могу сказать, что деятельность автономии татар Сызрани с каждым годом становится все более активной и разнообразной. Мы стараемся охватить все направления. На 2020 год намечено очень много идей, планов, среди которых есть и новые проекты. После проведения новогодних праздничных мероприятий, безусловно, состоится рабочее собрание актива, на котором мы разработаем и утвердим календарный план мероприятий НКАТ – 2020».

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