Тимур Тимерзянов завоевал бронзу Чемпионата мира по ралли-кроссу

В воскресенье, 30 августа, состоялись финальные заезды четвертого этапа чемпионата мира по ралли-кроссу. В соревнованиях принимал участие татарский гонщик Тимур Тимерзянов, который завоевал третье место.

Тимур Тимерзянов после 4 этапов занимает 10-е место в зачете пилотов. Сезон FIA World RX продолжится еще одним двойным уик эндом 19-20 сентября в Риге, Латвия.

Ралли-кросс – это «контактные» короткие и эффектные гонки по смешанным трекам (грунт и асфальт), которые проводятся на спортивных объектах, расположенных амфитеатром. Высококлассные пилоты выступают на двухлитровых полноприводных автомобилях категории RX Supercars мощностью свыше 600 л.с., способных набирать скорость до 100 км/ч менее чем за две секунды – быстрее, чем автомобили «Формулы-1». Гонка начинается с четырех квалификаций, по результатам которых 12 самых быстрых пилотов попадают в полуфинал, а затем 6 из них – в финал. Чемпионат World RX дебютировал в 2014 году с 12 этапами, которые проходили в Аргентине, Канаде и Европе. В 2020 году Чемпионат World RX представлен 10 этапами с соревнованиями по всей Европе.

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