Торжества, посвященные Дню родного языка и 134-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, будут организованы в новом формате

26 апреля – знаменательная дата для нашей республики — День родного языка, приуроченный ко дню рождения великого татарского поэта, одного из основоположников современного татарского литературного языка Габдуллы Тукая. В этом году исполняется 134 года со дня рождения классика татарской поэзии, публициста и общественного деятеля.

Стало доброй традицией проведение разнообразных культурных мероприятий, как массовых, так и камерных, в которых мог бы принять участие каждый желающий.

Сложившаяся ситуация, диктующая необходимость самоизоляции, не снижает значимости события. С учетом объективных условий меняется лишь формат празднования.

26 апреля в 12:00 на телеканале «Татарстан-Новый Век» будет транслироваться праздничный фильм-концерт. В ходе концерта будут объявлены лауреаты Государственной премии имени Габдуллы Тукая 2020 года.

Ежегодный праздник поэзии, который проводит Союз писателей Республики Татарстан, в этом году сможет расширить свои масштабы. В социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) стартует флешмоб, в котором примут участие известные поэты, писатели, ученые-исследователи биографии и творчества Габдуллы Тукая, в том числе из соседних регионов и зарубежья (Чувашия, Турция, Азербайджан, Узбекистан и др.). Стихи великого поэта в этот день будут звучать на самых разных языках. Планируется, что к акции, которая начнется 26 апреля ровно в полдень, смогут присоединиться все желающие. Для этого нужно прочесть любимое стихотворение, записав это на видео, и опубликовать ролик в своих аккаунтах с хештегом #шигырьбәйрәмеһәм #Тукайтуганкөн #Праздникпоэзиионлайн #ДеньрожденияТукая

Кроме того, большую тематическую онлайн-программу готовят и татарстанские учреждения культуры. Так, артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчуринана на своем YouTube-канале и в аккаунтах учреждения в социальных сетях будут читать стихотворения Тукая. В завершение акции актеры исполнят песню «Туган тел» («Родной язык»).

Поэтические флешмобы и марафоны стартуют в социальных сетях театра кукол «Экият», Национального музея Республики Татарстан и Литературного музея Г. Тукая.

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала – Домом татарской книги в прямом эфире официального Инстаграм-аккаунта организует видеоконференцию и обмен мнениями с тукаеведами, критиками, лауреатами премии Г.Тукая 2020 года, выдающимися писателями современности. Также планируется провести онлайн-квест «Без белгән һәм белмәгән Тукай» по хронике жизни и творчества Г.Тукая.

На YouTube-канале и в социальных сетях музея композитора Н.Г.Жиганова состоится программа «Произведения Габдулы Тукая в творчестве Назиба Жиганова».

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