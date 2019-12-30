Триллер из Татарстана и фильм о Башкирии: в Казани прошла премия «Золотая тарелка»

В Казани наградили победителей зрительского голосования первой межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә», или «Золотая тарелка». В тройке лидеров оказались фильмы из Татарстана, Якутии и Башкортостана.

На мероприятии подвели итоги зрительского рейтинга и наградили победителей народного онлайн-голосования, которое стартовало 1 октября 2019 года. Всего в голосовании приняли участие около 40 тыс. человек.

«Первый тур был специально обозначен как зрительское голосование, чтобы привлечь лояльную аудиторию и узнать, кто интересуется региональным кино», — сказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Первое место заняла полнометражная работа из Башкортостана под названием «Первая республика», создатели которой получили поддержку от Фонда президентских грантов в размере 300 тыс. рублей. Второе место получил полнометражный фильм «Кахексия», который создала творческая группа из Татарстана. На третьем месте — короткометражный проект из Якутии «Давай спать вместе».

«Наш полнометражный фильм рассказывает о становлении культуры в Башкортостане. Для меня это первая кинопремия, и то, что ее организовала в Казани дирекция „Время кино“ — это подвиг, потому что региональное кино несет в себе особый культурный код», — отметил продюсер картины «Первая республика» Леонид Филлинов.

Создатели картины-победителя потратят все полученные средства на съемку новой картины, которая будет посвящена народному поэту Башкортостана Рами Гарипову.

«Для нас участие в кинопремии — замечательный опыт, потому что проекты, наравне с которыми мы участвовали, были очень серьезными», — отметила режиссер фильма «Кахексия» Алина Галимуллина. За триллер из Татарстана проголосовало около 11 тыс. человек. В следующий раз создатели «Кахексии» представят ее в черновом варианте киносообществу республики, и уже в первом полугодии готовый фильм планируют выпустить в прокат.

«В фильме я читаю свои авторские стихи, а также в конце звучит песня на мои стихи. Часть кадров снята в России, а также Украине на мостике мира, любви и добра, потому что фильм у меня не про Якутию, а скорее общечеловеческий. Впечатления от Казани и кинопремии у меня потрясающие», — отметил режиссер короткометражки «Давай спать вместе» Александр Яцентюк. На награждение Яцентюк пришел в национальном якутском костюме и представил таким образом свою Республику Саха в Татарстане.

Всего на кинопремию прислали около 200 проектов из 20 регионов России, из них около сорока картин были присланы творческими коллективами Татарстана. Второй этап вручения кинопремии «Алтын тәлинкә», победителей которого определят эксперты, состоится 27 августа 2020 года. Создателем премии выступила дирекция «Время кино», а проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках кинопремии с 25 по 27 декабря прошел восьмой всероссийский форум «Время кино» — зимняя локация, которая выступает образовательной площадкой для поддержки дебютных и независимых проектов в области кино.

В рамках форума прошел интенсив от известного кастинг-директора Елизаветы Шмаковой, мастер-класс кинокритика, члена FIPRESCI Евгения Майзеля и семинар киножурналистки Марины Коблевой о роли СМИ в продвижении кино.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru