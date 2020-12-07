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Центр татарской культуры Ульяновской области приглашает на форум «Развитие и сохранение татарской культуры через создание и деятельность центров татарской культуры в регионах России».

Центр татарской культуры Ульяновской области приглашает на форум «Развитие и сохранение татарской культуры через создание и деятельность центров татарской культуры в регионах России».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 07.12.2020 0 7

Пресс–релиз Межрегионального онлайн-форума работников культуры «Развитие и сохранение татарской культуры через создание и деятельность Центров татарской культуры в регионах России» (в рамках празднования 25-летия Центра татарской культуры Ульяновской области).

В декабре 2020 года исполняется 25 лет со дня создания Центра татарской культуры по возрождению и развитию национальных культур филиала  областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области».

7 декабря 2020 года в 12.00 часов  ( по МСК) на платформе Zoom Центр татарской культуры совместно с Общественной организацией «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»  проводят Межрегиональный  форум работников культуры «Развитие и сохранение татарской культуры через создание и деятельность Центров татарской культуры в регионах России» (в рамках празднования 25- летия Центра татарской культуры Ульяновской области) .

Центр татарской культуры на протяжении 25 лет осуществляет деятельность по сохранению и развитию татарской культуры, традиций, обычаев, языка и  духовного наследия татарского народа.

Форум ставит следующие задачи: механизм создания Центров татарских культур, привлечение к деятельности центра активистов, работа с различными категориями населения.В работе форума будут обсуждены вопросы более эффективного взаимодействия с общественными организациями, совершенствование форм и методов работы с разными категориями населения: с детьми,  молодежью, семьями и пожилыми людьми.

Откроют форум заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области , директор Департамента культурной политики Алёна Олеговна Корчагина и Председатель Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Рамис Фарукович Сафин.

В Форуме примут участие председатели общественных организаций, руководители и специалисты Центров татарской культуры из Республики Татарстан, Республики Марий-Эл, Курганской, Новосибирской областей, муниципальных образований Ульяновской области.

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