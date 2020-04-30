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Центробанк выпустил серебряную монету в честь 100-летия ТАССР

Центробанк выпустил серебряную монету в честь 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 30.04.2020 0 4

Банк России выпустил памятную монету, посвященную столетию образования ТАССР. Памятный денежный знак номиналом 3 рубля изготовлен из серебра, тираж составил 3 тыс. штук. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

На лицевой стороне монеты традиционно расположен герб России, а также стоит проба драгоценного металла, вес изделия и год выпуска — 2020.

Обратная сторона совмещает изображение молодых людей в татарских костюмах, которые исполняют национальный танец, и вид на Казанский Кремль. Рядом с ними помещены две надписи: «100 лет» и «Республика Татарстан».

«На памятных монетах Банка России находили отражение значимые события для Татарстана, его культура и уникальные памятники архитектуры. В этом году выпущена монета, посвященная 100-летию образования республики, где также запечатлен один из элементов татарской культуры — народный танец», — отметил глава Нацбанка РТ Марат Шарифуллин.

В разные годы Банк России выпустил более 20 монет, посвященных различным датам и мероприятиям в Татарстане и Казани.

tatar-inform.ru

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