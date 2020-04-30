Центробанк выпустил серебряную монету в честь 100-летия ТАССР

На лицевой стороне монеты традиционно расположен герб России, а также стоит проба драгоценного металла, вес изделия и год выпуска — 2020.

Обратная сторона совмещает изображение молодых людей в татарских костюмах, которые исполняют национальный танец, и вид на Казанский Кремль. Рядом с ними помещены две надписи: «100 лет» и «Республика Татарстан».

«На памятных монетах Банка России находили отражение значимые события для Татарстана, его культура и уникальные памятники архитектуры. В этом году выпущена монета, посвященная 100-летию образования республики, где также запечатлен один из элементов татарской культуры — народный танец», — отметил глава Нацбанка РТ Марат Шарифуллин.