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Церемония вручения премий по итогам конкурса татарских молодежных проектов «Хәрәкәт» пройдет в Москве

Церемония вручения премий по итогам конкурса татарских молодежных проектов «Хәрәкәт» пройдет в Москве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.12.2020 0 11

Организуемая Советом молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации шестой год подряд Церемония награждения татарских проектов «Хәрәкәт» пройдет 26 декабря 2020 г. в онлайн-формате.

Церемония награждения татарских проектов «Хәрәкәт» проводится с 2014 года и привлекает на свою площадку порядка 1000 человек – активную молодежь, известных деятелей татарского и татарстанского происхождения в области культуры, журналистики, науки, экономики, политики и других областей.

Самый ожидаемый культурно-развлекательный конкурс стал мощным стимулом для развития творческой деятельности студенческих землячеств и молодежных объединений, а также призван способствовать сохранению и популяризации татарской культуры, традиций, истории, родного языка и литературы, развитию спорта и здорового образа жизни.

Насыщенная программа мероприятия включает презентацию социально-значимых молодежных проектов, реализуемых не только в Москве, но и в других регионах России, и награждение лучших проектов по итогам года. В нынешнем году проекты представлены в шести номинациях:

  1. Лучший проект в сфере сохранения и развития татарского языка и культуры;
  2. Лучший проект в области спорта и здорового образа жизни;
  3. Лучший проект в области духовного и нравственного воспитания молодежи;
  4. Лучший бизнес проект с национальным элементом (малый бизнес);
  5. Лучшее студенческое землячество вуза;
  6. Лучший татарский блогер.

Оценивать и награждать победителей будут известные представители власти, общественных объединений, спортивных, духовных и творческих сфер.

«Хәрәкәт» – это не только конкурс проектов, это также возможность проявить себя, завести новые знакомства, получить поддержку своих идей и, в целом, расширить горизонты.

Конкурс проектов «Хәрәкәт» – это всегда яркий и запоминающийся праздник. И в этом году организаторы планируют сделать этот праздник незабываемым – с участием татарских артистов и молодых перспективных коллективов.

Мы приглашаем всю активную молодежь присоединиться к Конкурсу и абсолютно всех присоединиться к грандиозному празднику и почувствовать себя частью этого уникального события. Онлайн-трансляция Конкурса будет осуществляться 26 декабря с 18:00 на сайте Татарской молодежи Москвы https://www.tatyashlare.ru.

Ссылка для подачи заявок: https://www.tatyashlare.ru/konkursharakat2020 /zayavkalar

Контакты руководителя оргкомитета для связи:

Артур Рахматуллин тел: 8(917)500-31-42, e-mail: tatyashlare@mail.ru

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