Тукаевская премия – 2020: среди лауреатов – авторы «Сююмбике» и писатель Осокин

26 апреля Татарстан отметит 134-летие Габдуллы Тукая и День родного языка. По такому случаю в Казани ежегодно вручают главную республиканскую награду в области культуры и искусства — госпремию им. Тукая, которую можно получить только один раз. В сегодняшних условиях единственным публичным мероприятием праздника станет возложение цветов к памятнику «татарского Пушкина», все остальное действо ушло в онлайн.



ЖДАЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Интересно, но интрига относительно присуждения госпремии РТ им. Тукая держалась в этом году до последнего, хотя обычно имена лауреатов становились известны еще за несколько дней до 26 апреля, когда в День родного языка традиционно и вручается главная республиканская награда в области культуры и искусства, каждая из которых в последние годы «весит» 500 тыс. рублей.

Еще на прошлой неделе некоторые из членов комиссии по присуждению Тукаевской премии сетовали в разговоре с «БИЗНЕС Online» на то, что до сих пор не получали приглашения на заседание и не знают, когда же будут приняты решения. Но вряд ли здесь стоит искать какие-то подводные камни, скорее всего, такая неторопливость связана с нынешней ситуацией вокруг пандемии коронавируса, когда, согласимся, обществу и властям немного не до культуры. В любом случае, по информации газеты, решение принято: завтра в 12 часов дня появится официальный указ президента РТ, а имена новых лауреатов премии (напомним, что ее можно получить только один раз) объявят в рамках фильма-концерта, показ которого начнется в это же время на ТНВ. К сожалению, в ситуации пандемии решено пока отказаться от торжественной церемонии вручения и привычного концерта, который, например, в прошлом году открывал зал им. Ильгама Шакирова на «Казань Экспо».

Итак, кто же будет награжден в этом году? Конечно, отсутствие в конечном шорт-листе кандидатов Фаузии Байрамовой несколько снизило общественный интерес к теме, однако в решении, принятом комиссией, которую возглавляют президент РТ Рустам Минниханов и министр культуры РТ Ирада Аюпова, есть и очень любопытные моменты.

Кстати, отметим, что ранее, анализируя список кандидатов, «БИЗНЕС Online» практически с точностью угадал будущих лауреатов. Напомним, что мы предрекали победу создателям оперного спектакля «Сююмбике» в театре им. Джалиля, писателю Лирону Хамидуллину и певцу, педагогу Идрису Газиеву. Им и вручат премию им. Тукая. Но, кроме того, награду получит еще и поэт, прозаик, сценарист Денис Осокин, что можно считать неожиданностью, но, безусловно, приятной для ценителей хорошей литературы. Кроме того, еще одним претендентом, по нашей информации, до последнего момента была художница Фарида Хасьянова, но все же она пока осталась без премии.



«ГУЛЬНОРА ГАТИНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРИМОЙ ТАТАРСКОЙ ОПЕРЫ»

Как мы уже писали, опера «Сююмбике», поставленная на сцене театра им. Джалиля, по сути, не могла остаться без Тукаевской премии. С одной стороны, появление новой национальной оперы — это всегда событие, с другой — лоббистские возможности директора театра Рауфаля Мухаметзянова практически неограниченны. Любопытно, но все татарские спектакли последнего времени в ТАГТОиБ (а они появляются там примерно раз в пять лет) завоевывают главную республиканскую награду в области культуры.

«Выходит так, что каждое мое произведение удостаивается Тукаевской премии: сначала ее получила опера „Любовь поэта“, затем — балет „Золотая Орда“, а теперь вот „Сююмбике“, — рассказала „БИЗНЕС Online“ композитор Резеда Ахиярова. — Конечно, подобное меня радует. Это очень большой труд не только с моей стороны как автора, но и режиссера, художника-постановщика, дирижера-постановщика Рената Салаватова, всех вокалистов. Большая и яркая работа. Мне кажется, она сама за себя сказала, мне тут даже говорить ничего не надо. Зрители проголосовали и рублем, приходя на спектакли».

Впрочем, композитор свою премию им. Тукая получила еще за «Любовь поэта», так что на этот раз лауреатами стали режиссер-постановщик Юрий Александров, дирижер-постановщик Ренат Салаватов, художник-постановщик Виктор Герасименко и исполнительница заглавной партии Гульнора Гатина. Последняя же потихоньку превращается в главную оперную певицу республики. «Гульнора Гатина действительно становится настоящей примой татарской оперы, — согласна Ахиярова. — Среди молодых наших исполнителей, тех, кто в Казани, она одна из наиболее ярких, задействована во всех ключевых спектаклях, не только в „Любви поэта“ и „Сююмбике“, но и во многих классических постановках. Даже когда наш театр уезжает на гастроли за границу, она всегда там поет в спектаклях. Можно сказать, что становится звездой, ведущей татарской певицей именно в оперном жанре».



Еще один лауреат, 87-летний литератор Лирон Хамидуллин, также выглядел фаворитом среди претендентов, именно его кандидатура при выдвижении на премию получила больше всего голосов на заседании правления союза писателей РТ. Заслуженный работник культуры ТАССР был номинирован за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь») и «Зарницы на горизонте». Но, как отмечают эксперты, основная заслуга Хамидуллина — это именно изучение наследия известного татарского золотопромышленника, мецената, поэта Закира Рамиева, который творил под псевдонимом Дэрдменд. К примеру, в 1990-е годы документальная повесть «Офыктагы рәшәләр» («Зарница на небосклоне»), посвященная последнему, была переведена на казахский язык.



«ИДРИС ГАЗИЕВ ВЫПУСТИЛ ТРИ CD-АЛЬБОМА С ЗАПИСЯМИ 60 ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН!»

С еще одним новоиспеченным лауреатом, певцом и педагогом Идрисом Газиевым, «БИЗНЕС Online» общался совсем недавно, накануне его 60-летия. Артист оказался номинирован за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен. Между тем, как отмечают эксперты, Газиева можно было награждать и за изучение им истории татарской музыки, сбор и систематизирование грамзаписей татарской музыки первой половины ХХ века.

«До нас дошли дастаны, но это же распевная манера пения, а на какие мелодии все исполнялось? Сторона исполнительства не исследована. Я и в своей диссертации, когда был соискателем в Казанской консерватории, выбрал тему „Формирование вокальной культуры волго-уральских тюрков-мусульман“. <…> Тема даже охватывала напевный профессионализм в чтении книг, мы взяли особенности чтения Корана у татар — на какой мотив, распев идет рецитация у того же Камиля Мотыйги-Тухватуллина», — рассказывал Газиев в интервью «БИЗНЕС Online». Самая древняя запись в коллекции артиста датирована 1906 годом.

«Наш фонд уже на протяжении многих лет активно сотрудничает с выдающимся певцом, педагогом, ученым Идрисом Мударисовичем Газиевым, — сказал нашему корреспонденту директор фонда им. Вагапова Рифат Фаттахов. — Прежде всего необходимо отметить его большой вклад в пропаганду татарской народной песни и вокальных произведений татарских композиторов. Тщательно подобранный репертуар, высокая исполнительская культура снискали ему славу одного из лучших татарских исполнителей и достойного продолжателя традиций наших великих певцов — Рашида Вагапова, Фариды Кудашевой, Ильгама Шакирова». Также Фаттахов отметил труды Газиева по изучению творческого наследия и увековечению памяти выдающихся представителей татарской культуры. «Серия его фильмов о Салихе Сайдашеве, Мансуре Музафарове, Александре Ключареве и других является бесценным материалом для изучения истории татарской музыки. Кроме того, Идрис Газиев выпустил три CD-альбома с записями 60 татарских народных песен! Это является примером, образцом для всех молодых исполнителей», — уверен наш собеседник.



«ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XXI ВЕКА»

Наконец, еще одним лауреатом Тукаевской премии стал известный поэт, прозаик и сценарист Денис Осокин. По слухам, его выдвижению поспособствовала Аюпова, хотя формально кандидатуру Осокина выдвинуло Общество русской культуры Татарстана. При этом появление данного имени среди лауреатов можно считать настоящим прорывом для госпремии им. Тукая, которой чаще награждают литераторов, пишущих на татарском.

Осокин, мастер малых литературных форм, выпустил сборник «Огородные пугала с ноября по март», куда вошли все его главные вещи, включая киносценарии, благодаря которым имя казанского поэта и писателя стало широко известно далеко за пределами республики. Самые известные фильмы по его произведениям снял екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко — «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции». «Я думаю, что Денис Осокин — это один из самых талантливых российских писателей начала XXI века, — сказал сегодня в разговоре с „БИЗНЕС Online“ сам Федорченко. — Самый самобытный. По его произведениям я снял фильмы „Овсянки“ и „Небесные жены луговых мари“ и планирую сделать по его работам свою следующую картину. Мы с Денисом вместе написали сценарий. Он не похож на других писателей, очень комфортно с ним взаимодействовать. Все, что пишет, сильно отличается от того, что делают другие, потому кино получается не похожим на иные киноработы. Это очень важно». Кстати, недавний спектакль «Йуд орол / Ночной караул» по одноименному рассказу и пьесе Осокина, который был поставлен на сцене Государственного театра кукол Республики Марий Эл, получил три номинации на национальную премию «Золотая маска».

«Это самая содержательная моя книга, — так характеризовал „Огородные пугала с ноября по март“ сам писатель в недавнем подробнейшем интервью „БИЗНЕС Online“. — В ней процентов 85 того, что я вообще написал и готов опубликовать на сегодня. Я же очень коротко пишу, трачу слов очень немного. Мое письмо — это скорее уровень псалмов, молитв и речевых формул. Мне нравится литература, похожая на какой-нибудь заговор, чтобы остановить ветер или вызвать дождь, состоящий, например, из семи или из пяти слов».



Лауреаты премии им. Тукая 2020 года:

Хамидуллин Лирон Хайдарович за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»;

за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»; Осокин Денис Сергеевич за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;

за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»; Газиев Идрис Мударисович за сольные программы из произведений татарских композиторов, народных песен;

за сольные программы из произведений татарских композиторов, народных песен; Салаватов Ренат Салаватович, Александров Юрий Исаакович, Герасименко Виктор Григорьевич, Гатина Гульнора Рустамжоновна за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».



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