Тукай называл его «Марджан»

На Донском кладбище Москвы в «Общей могиле N1 жертв политических репрессий» захоронен прах более ста людей, судьба которых связана с советской Татарией. Среди них семь руководителей республики, директора институтов и простые рабочие, писатели и военачальники.

В память о них на днях заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин возложил к этой могиле цветы.

Она стала местом упокоения и члена Союза писателей СССР, публициста и переводчика Марджани Махмуда Галяутдиновича (1886-1937), псевдоним Махмуд Галяу.

Будущий писатель родился в ноябре 1886 года в селе Ташкичу (ныне Арский район Татарстана) в семье учителя. Именно здесь начал свой путь к духовным знаниям Шигабутдин Марджани, его дядя.

В 1903 году Махмуд Марджани окончил медресе, стал работать учителем в Астрахани. Преподавание совмещал с творчеством — писал статьи и фельетоны для изданий, выходивших на татарском языке.

С 1907 года жил в Оренбурге, работал корректором, наборщиком в типографии, а в 1914 году возглавил собственное издательство «Белек». Был издателем и редактором юмористического журнала «Кармак».

После установления Советской власти работал в сфере образования и ряде издательств Башкирской АССР, Оренбурга, Москвы.

В 1925-1926 годах работал в Центральном издательстве народов СССР в Москве в качестве консультанта кабинета.

В 1934 году стал членом Союза писателей СССР.

Является основателем жанра исторического романа в татарской литературе. Автором многих художественных произведений: очерков, рассказов, пьес, исторической эпопеи «Кровавые знаки».

Перевёл на татарский язык произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, К.Н. Батюшкова, М.Ю. Лермонтова. Занимался научной работой, выпустил ряд брошюр, учебников, тюркскую хрестоматию.

В тридцатые годы выходят книги писателя — «Муть»(1931), «Мухаджиры»(1933) и психологический роман «Кабулсай» (1934).

Произведения «Муть» и «Мухаджиры» вошли в золотой фонд татарской литературы. На татарском языке были изданы только в 1960-е годы.

Махмуд Марджани был хорошо знаком с Габдуллой Тукаем. Работая в Харитоновской типографии Казани, он часто заглядывал в 40-ю комнату номеров «Булгар», где жил Тукай. Поэт называл его «Марджан», по-дружески подтрунивал над его творчеством.

В разгар сталинских репрессий Махмуд Марджан был арестован и в 1937 году по обвинению в причастности к татарским националистическим организациям расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Семью писателя выселили из московской квартиры. Жена Зейнаб с двумя детьми была вынуждена уехать к родственникам в Ашхабат. Деньги на дорогу собрали соседи. По признанию внучки писателя Ирмы Ивановны Плис, Зейнаб приложила много усилий для сохранения и публикации произведений мужа.

Копию справки о реабилитации Махмуда Марджани получили обе жены. Первая Деляра и является матерью Ирмы Ивановны, которая хранит копию документа: «Справка. Форма 30.

Дело по обвинению Галяутдинова Махмуда Галяутдиновича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 9 марта 1957 года. Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 4 ноября 1937 года в отношении Галяутдинова М.Г. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Галяутдинов М.Г. реабилитирован посмертно. Председательствующий судебного состава Военной Коллегии Верховного Суда СССР полковник юстиции Костромин».

До наших дней сохранилось мало документов и материалов об этом талантливом писателе, еще меньше — фотографий и личных вещей. Утеряны многие рукописи Махмуда Галяу.

В 2015 году Ирма Ивановна нашла с помощью уже своего внука могилу деда на Донском кладбище.

Напомним, что в «Общую могилу N1», в диаметре около двух с половиной метров, захоронен прах более 5 000 репрессированных людей… Именно это количество кратких биографических справок вошло в «расстрельные списки» Донского кладбища, изданные в 2005 году.

Ее можно назвать главной могилой 1937 года. На ней множество табличек с именами расстрелянных. Тела привозили на кладбище Донского монастыря, где в бывшей кладбищенской церкви был сооружен крематорий. На территории и производились захоронения праха в землю.

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