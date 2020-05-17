«Твори благое в Рамадан» — в Тюмени реализуют благотворительный проект

Месяц Рамадан в мусульманской среде традиционно сопровождается проведением вечерних ифтаров, на которые собираются все члены семьи, родственники и друзья. В мечетях также на регулярной основе проводятся коллективные ужины-разговения.

Сейчас, из-за пандемии коронавирусной инфекции отменены массовые мероприятия, в том числе и коллективные ифтары. В связи с этим Духовное управление мусульман Тюменской области реализует благотворительный проект «Твори благое в Рамадан».

Так, накануне, руководитель Исламского просветительского центра ДУМ ТО Искандар хазрат Юсупов и член Ассоциации мусульманской молодёжи Тюменской области «Хиляль» Мухаммадсардор Муйдинов организовали раздачу ифтар-наборов иностранным студентам Тюменского государственного университета, проживающим в общежитиях вуза. По словам Искандара хазрата, в продуктовый набор входит всё необходимое для индивидуального вечернего разговения.

Отметим, что формирование ифтар-наборов взяла на себя семья Юсуповых, а развозом и раздачей занимается сам глава семейства – Искандар хазрат. Передача горячего питания происходит с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм.

«Кто накормит соблюдающего пост во время разговения, тому будет записана такая же награда, как и тому, кто соблюдал пост, и при этом награда соблюдавшего пост нисколько не уменьшиться», — говорится в хадисе пророка Мухаммада (мир ему).

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»