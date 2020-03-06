Тюбетейка на медведе и корэш: в ГСИ открылась выставка «Тартария. Новая топография»

«Я увидел фото Сергея Потеряева в глянцевом журнале, а именно его проект с девушками за тюлем, о городских екатеринбургских девушках с татарскими корнями. После этого мы предложили ему развить тему, и он съездил в несколько точек России и снял, как живут татары», — отметил Хайруллин.