Тюбетейка на медведе и корэш: в ГСИ открылась выставка «Тартария. Новая топография»

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка фотографа Сергея Потеряева из Екатеринбурга под названием «Тартария. Новая топография».
На выставке представлены фотографии татар Мурманской, Астраханской, Иркутской и Свердловской областей. Мастер выбрал для экспозиции портреты борцов, семей в домашних интерьерах и женщин в татарских костюмах.
«История выставки скорее в целом про людей, несмотря на то, что герои фотографий — татары, и у них есть свои отличительные черты», — сказал Потеряев.
Образ мифологической страны Тартарии является географическим термином, который использовался в средневековой западноевропейской картографии в отношении обширных областей к востоку — именно этот термин послужил основой для творчества фотохудожника.
«Очень тяжело было выйти на героев фотографий. Мне приходилось звонить и писать в различные организации, например, в Федерацию корэш», — поделился автор выставки.
К слову, у фотографа нет татарских корней и все его предки — русские с Урала.
Выставка готовилась около года. Куратором проекта является заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.
«Я увидел фото Сергея Потеряева в глянцевом журнале, а именно его проект с девушками за тюлем, о городских екатеринбургских девушках с татарскими корнями. После этого мы предложили ему развить тему, и он съездил в несколько точек России и снял, как живут татары», — отметил Хайруллин.
Сергей Потеряев занимается фотографией с 2009 года. Его персональные выставки проходили как на территории России, так и за рубежом — в Китае и странах Европы. Он исследовал не только татар, но и северные народы, такие как ханты и ненцы.
«Делая такие проекты, я хочу разобраться прежде всего в себе. Что такое народ, как он исчезает или изменяется под влиянием различных факторов», — добавил фотограф.
Выставка организована при поддержке Президента РТ, Фонда «Новая Тартария» и ГМИИ РТ.
«Автор с большой любовью и вниманием сделал все работы. Он очень внимательно приглядывался к каждому человеку и пытался выявить его сущность», — поделилась посетительница выставки.
Выставка продлится в Казани до 19 апреля 2020 года.
Марат Ишкильдин