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Тюменские татары проводят детский конкурс шамаилей

Тюменские татары проводят детский конкурс шамаилей

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 02.11.2020 0 3

Татары Тюмени проводят конкурс детского шамаиля «Мой первый шамаиль». Тематика конкурса посвящена Мавлиду – Дню рождения Пророка Мухаммада и проводится по двум возрастным категориям: 7-11 лет: I, II, III места. 11-15 лет: I, II, III места.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся воскресных школ Тюменской области и юные прихожане мечетей. Победителей ждут дипломы и поощрительные призы.

Фотографии конкурсных работ принимаются до 10 ноября 2020г. При направлении фото необходимо указать название воскресной школы, населённый пункт, ФИО, возраст. Победителей конкурса будут определять профессиональное жюри.

Победители будут объявлены 15 ноября 2020г. Фото лучших работ участников будут размещены в интернете.

Оргкомитет: 8345-263-1554; 8908-877-9431 (Ватсап, Вайбер) Юсупова Аниса Багмуровна.

tatarlar.info

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