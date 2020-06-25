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Тюменский социальный проект «Әбием» выиграл Президентский грант на 500 тысяч рублей

Тюменский социальный проект «Әбием» выиграл Президентский грант на 500 тысяч рублей

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 25.06.2020 0 5

15 июня на заседании Координационного комитета определены победители второго конкурса по предоставлению грантов Президента Российской Федерации для развития гражданского общества. На конкурс с 26 февраля по 6 апреля 2020 года направлено рекордное количество проектов — 11 085.

В конкурсе выиграла автономная некоммерческая организация “Центр социальной адаптации и культурного развития” с проектом «Әбием» ( с тат. — «Моя бабушка») — 500 тысяч рублей.

Мы впервые подали заявку на президентский грант, очень тщательно подготовились, участвовали в семинарах, слушали лекции, читали пособия по Президентскому гранту, продумали все детали заявки, проекта. Наша заявка также получила достаточно высокий балл и вошла в число победителей. Этот проект направлен на повышение качества жизни сибирских татарских бабушек. В Ялуторовске есть услуги для пенсионеров, но особенность татарских бабушек в том, что они предпочитают свою этническую среду, и, как следствие, не участвуют в мероприятиях, происходящих в городе, или ездят туда очень редко. Поэтому мы создали наш проект для того, чтобы они в комфортной для себя обстановке, в близкой им среде освоили и изучили необходимые услуги — рассказывает заместитель директора Альфия Кабирова в интервью для Тюмеской газеты «Яңарыш»

Для бабушек различные мероприятия будут организованы в нескольких направлениях.

1. Курсы компьютерной грамотности —  чтобы бабушки могли оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, пользоваться государственными услугами и другими электронными сервисами. Также можно будет воспользоваться социальными сетями, посмотреть видеоролики в ютубе (концерты, мастер-классы и т.д.). Кроме того, бабушкам расскажут, как защититься от мошенников в интернете.

2. Нейросеть» живой ум» — поможет бабушкам, как долго сохранять ум, надежность памяти, внимательность.

3. Творческие мастер-классы — с любительницами рукоделия будут делиться секретами, привносить в творчество талантливых мастеров, обучающих новым методам самовыражения.

4. Для бабушек будут проводиться занятия на различные темы: экономические, юридические, про здоровье и другие.

Всего в проекте примут участие не менее 70 женщин.

Проект «Әбием» ( с тат. — «Моя бабушка») был создан в Ялуторовске в 2016 году. Он является частью социального проекта. Активные, умелые бабушки начинают шить татарские коврики. Затем изделия ручной работы, носки ручной работы и другие вещи. Затем изделия распространяются по всему миру через интернет-магазины. Бабушки постоянно проводят мастер-классы по татарской еде и рукоделию, обучают подрастающее поколение и участвуют в различных конкурсах.

Автор: Гульнур Валиева
Перевод: Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

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