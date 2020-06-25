Тюменский социальный проект «Әбием» выиграл Президентский грант на 500 тысяч рублей

15 июня на заседании Координационного комитета определены победители второго конкурса по предоставлению грантов Президента Российской Федерации для развития гражданского общества. На конкурс с 26 февраля по 6 апреля 2020 года направлено рекордное количество проектов — 11 085.

В конкурсе выиграла автономная некоммерческая организация “Центр социальной адаптации и культурного развития” с проектом «Әбием» ( с тат. — «Моя бабушка») — 500 тысяч рублей.

Мы впервые подали заявку на президентский грант, очень тщательно подготовились, участвовали в семинарах, слушали лекции, читали пособия по Президентскому гранту, продумали все детали заявки, проекта. Наша заявка также получила достаточно высокий балл и вошла в число победителей. Этот проект направлен на повышение качества жизни сибирских татарских бабушек. В Ялуторовске есть услуги для пенсионеров, но особенность татарских бабушек в том, что они предпочитают свою этническую среду, и, как следствие, не участвуют в мероприятиях, происходящих в городе, или ездят туда очень редко. Поэтому мы создали наш проект для того, чтобы они в комфортной для себя обстановке, в близкой им среде освоили и изучили необходимые услуги — рассказывает заместитель директора Альфия Кабирова в интервью для Тюмеской газеты «Яңарыш»

Для бабушек различные мероприятия будут организованы в нескольких направлениях.

1. Курсы компьютерной грамотности — чтобы бабушки могли оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, пользоваться государственными услугами и другими электронными сервисами. Также можно будет воспользоваться социальными сетями, посмотреть видеоролики в ютубе (концерты, мастер-классы и т.д.). Кроме того, бабушкам расскажут, как защититься от мошенников в интернете.

2. Нейросеть» живой ум» — поможет бабушкам, как долго сохранять ум, надежность памяти, внимательность.

3. Творческие мастер-классы — с любительницами рукоделия будут делиться секретами, привносить в творчество талантливых мастеров, обучающих новым методам самовыражения.

4. Для бабушек будут проводиться занятия на различные темы: экономические, юридические, про здоровье и другие.

Всего в проекте примут участие не менее 70 женщин.

Проект «Әбием» ( с тат. — «Моя бабушка») был создан в Ялуторовске в 2016 году. Он является частью социального проекта. Активные, умелые бабушки начинают шить татарские коврики. Затем изделия ручной работы, носки ручной работы и другие вещи. Затем изделия распространяются по всему миру через интернет-магазины. Бабушки постоянно проводят мастер-классы по татарской еде и рукоделию, обучают подрастающее поколение и участвуют в различных конкурсах.

Автор: Гульнур Валиева

Перевод: Альбина Шаймухаметова

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