Тюменской области в дни благословенного Маулид ан-Наби прошло мероприятие

В резиденции Духовного управления мусульман Тюменской области в дни благословенного Маулид ан-Наби состоялось мероприятие с участием сотрудников Управления во главе с муфтием Тюменской области Зиннатом хазратом Садыковым. Об этом в соцсетях сообщает Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»

В ходе мероприятия советнику муфтия Тюменской области по связям со СМИ и общественностью, сотруднику Центра патриотического воспитания Управления молодёжной политики ТюмГУ Нафикову Динару было торжественно вручено Благодарственное письмо Врио ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие университета и в связи с 90-летием вуза.

Напомним, что Динар Нафиков в рамках своих полномочий курирует работу по духовно-нравственному воспитанию студентов ТюмГУ, в рамках которой проводит разъяснительную беседу и консультирует обучающихся по вопросам религии, духовности и нравственности.