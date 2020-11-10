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Тюменской области в дни благословенного Маулид ан-Наби прошло мероприятие

Тюменской области в дни благословенного Маулид ан-Наби прошло мероприятие

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, Соотечественники, 10.11.2020 0

В резиденции Духовного управления мусульман Тюменской области в дни благословенного Маулид ан-Наби состоялось мероприятие с участием сотрудников Управления во главе с муфтием Тюменской области Зиннатом хазратом Садыковым.  Об этом в соцсетях сообщает Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»

В ходе мероприятия советнику муфтия Тюменской области по связям со СМИ и общественностью, сотруднику Центра патриотического воспитания Управления молодёжной политики ТюмГУ Нафикову Динару было торжественно вручено Благодарственное письмо Врио ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие университета и в связи с 90-летием вуза.

Напомним, что Динар Нафиков в рамках своих полномочий курирует работу по духовно-нравственному воспитанию студентов ТюмГУ, в рамках которой проводит разъяснительную беседу и консультирует обучающихся по вопросам религии, духовности и нравственности.

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